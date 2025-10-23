Examinado hoy como sospechoso, el partido de Lisa Mariana está «confiado» en que la policía no realizará detenciones

Jacarta – Partido Selebgram mariana lisaLa policía está «confiada» en que no realizará arrestos después de la investigación inicial, ya que sospechar hoy, en relación con el presunto caso de calumnia y difamación contra el exgobernador de Java Occidental Ridwan Kamil.

«Este es el artículo 310 y 311 del Código Penal, la amenaza es leve. El mínimo es de 9 meses, el máximo es de 4 años. Así que mientras cooperes no necesitas ser detenido», dijo su abogado, Jhon Boy Nababan, el viernes 24 de octubre de 2025.

Lisa Mariana (centro) y abogados a izquierda y derecha

Según Jhon, no había ninguna razón de peso para detener a Lisa. Aparte de las amenazas legales a menores de cinco años, se dice que Lisa todavía cuida activamente de su hijo pequeño. Jhon confirmó que Lisa vendría a responder a la citación del investigador alrededor de las 14.00 horas en el edificio. Departamento de Investigación Criminal Policía Nacional, Yakarta.

«Además, Lisa coopera. Todavía tiene niños pequeños y no creo que su caso sea tan aterrador», afirmó.

Anteriormente se informó que Selebgram Lisa Mariana no cumplió con su primera citación como sospechosa en el presunto caso de difamación contra el exgobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, el lunes 20 de octubre de 2025.

Así lo confirmó su abogado, Jhon Boy Nababan. De hecho, la inspección se llevó a cabo alrededor de las 11.00 horas de esta mañana.

«No presente», dijo cuando fue confirmado por los periodistas, el lunes 20 de octubre de 2025.

Parece que su condición de sospechosa no ha hecho que la celebridad de Instagram Lisa Mariana pierda la calma. Aunque ha sido acusada oficialmente en un caso de presunta calumnia y difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, Lisa admite que todavía está tranquila.

John dijo, Lisa incluso dijo que ni siquiera había pensado en presentar un juicio previo sobre el estatus legal que ahora tiene.

«Todavía es la primera citación como sospechoso. Cuáles serán los resultados, los detalles técnicos los transmitiremos más tarde», dijo John.

Para su información, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil denunció a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de difamación a través de publicaciones en las redes sociales.

El informe está registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Los artículos utilizados son la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y el artículo sobre difamación del Código Penal.

La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional involucrando al Centro de Salud de la Policía Nacional. Se tomaron muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y el hijo de CA y los resultados no coincidieron.