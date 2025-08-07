Sesión del monzón del parlamento: Proyecto de ley de envío costero aprobado en el Parlamento







Después de todo el alboroto que ha estado sucediendo en el Parlamento, el proyecto de ley de envío costero, el Parlamento ha aprobado 2025. El proyecto de ley fue aprobado por el Rajya Sabha En medio de las continuas protestas de los parlamentarios de la oposición que exigen una discusión sobre la revisión de los rollos electorales en Bihar.

Además, el Ministro de la Unión de Puertos, Envíos y Vías Víperas, Sarbananda Sonowal, mientras hablaba sobre el proyecto de ley, dijo: «El proyecto de ley reduciría la carga de cumplimiento para los barcos indios en línea con el concepto de» facilidad de hacer negocios «y garantizaría la seguridad de la cadena de suministro para el país», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

La agencia de noticias PTI también informó que el proyecto de ley de envío costero, 2025 fue aprobado en la Cámara Alta a través de un voto de voz en medio de protestas sobre la emisión de revisión intensiva especial (SIR). El proyecto de ley, que ya había sido aprobado por el Lok Sabha El 3 de abril de 2025, estaba pendiente ante el Rajya Sabha.

La casa superior de Parlamento se aplazó anteriormente hasta las 2 de la tarde, poco después de que se reunió a las 11 a.m., en medio de protestas por el ejercicio Sir, que está en marcha en Bihar. Cuando la casa se volvió a montar después del almuerzo, los parlamentarios de la oposición volvieron a estar de pie, levantando consignas contra señor.

El texto del proyecto de ley establece que su objetivo es consolidar y enmendar la ley relacionada con la regulación del envío costero, promover el comercio de costa, fomentar la participación nacional y garantizar que la India esté equipada con una flota costera propiedad y operada por ciudadanos de la India para la seguridad nacional y las necesidades comerciales.

El proyecto de ley de envío costero busca regular los buques involucrados en el comercio dentro de las aguas costeras del país. Bajo el proyecto de ley, las aguas costeras significan las aguas territoriales de la India, junto con zonas marítimas adyacentes.

Teniendo en cuenta que las aguas territoriales se extienden hasta 12 millas náuticas (a unos 22 km) de la costa, mientras que las zonas marítimas adyacentes se extienden hasta 200 millas náuticas (aproximadamente 370 km), el proyecto de ley puede verse como un paso significativo para regular el comercio dentro del país.

(Con entradas de PTI)





