For Good’ Easter Eggs, cambios en Broadway, referencias explicadas

Mientras continúa el número de ‘Wonderful’, Elphaba y Glinda levitan sobre el diorama de Oz. Los realizadores concibieron la idea del paseo sentado en escoba basándose en una idea que el director Jon M. Chu compartió justo antes de volar a Londres para comenzar la producción. Chu compartió fotos con su equipo y explicó que quería que la escena se desarrollara de manera similar a la atracción de Peter Pan en Disneylandia.

«Jon quería construir un vehículo y estábamos a tres semanas de filmar esta escena. Solo tenemos a Jeff Goldblum durante cuatro semanas para filmar todas las películas uno y dos con él», recuerda la directora de fotografía Alice Brooks. Chu insistió en que quería un vehículo que realmente pudiera despegar con sus estrellas a bordo; pero el escenario ya había sido construido, por lo que el equipo diseñó un paseo sentado.

La escena también imita a “El mago y yo”, señala Brooks: “Poco a poco atenuamos la luz rosada mientras emprenden el vuelo en esta atracción, y la piel verde de Elphaba desaparece en la luz rosada”.