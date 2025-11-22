For Good’ Easter Eggs, cambios en Broadway, referencias explicadas

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene spoilers importantes de la trama, cameos y el final de “Wicked: For Good” que ahora se proyecta en los cines, así como spoilers menores del espectáculo teatral de “Wicked”.
Prepárate para obsesionarte con “Wicked: For Good”.
La esperada conclusión de “Wicked: Part One” ha llegado a los cines, reuniendo al público con Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, a medida que la historia continúa después de su tiempo en Shiz.
Y la película tiene muchos guiños emocionantes a su material original de Broadway, referencias a “Parte: Uno” e introduce los íconos de “El Mago de Oz”. Aquí encontrará todo lo que debe buscar al regresar a la Ciudad Esmeralda.
-
Logotipo Universal
En “Wicked”, el logotipo de Universal Pictures fue reemplazado por una versión antigua del globo, que recuerda a la versión de 1939, el año en que se estrenó “El Mago de Oz”. Esta vez, el tornado se puede ver detrás de las letras de Universal, un guiño al tornado que llevó a Dorothy a Oz y derrocó a la Malvada Bruja del Este.
-
Escritura en la nube
En “El Mago de Oz”, la Malvada Bruja del Oeste vuela por el cielo en su escoba y usa las nubes para escribir “Surrender Dorothy”. En un guiño a eso, Elphaba vuela por el cielo, esta vez escribiendo «Our Wizard Lies».
-
Nueva musica
“For Good” presenta dos nuevas canciones originales, una para cada bruja. La nueva canción de Glinda es «Girl in the Bubble», mientras que Elphaba canta «No Place Like Home». El título de la canción es un guiño directo a Dorothy y “El Mago de Oz”, quien, en su búsqueda por regresar a Kansas, repite: “No hay lugar como el hogar”, mientras hace clic con sus tacones con zapatillas de rubí.
La partitura del compositor John Powell entrelaza varias referencias musicales al Acto I. Hay una repetición de “¿Qué es este sentimiento?” con letras revisadas que elogian a Glinda y su bondad, y Elphaba ofrece una versión reinventada de “The Wizard and I” que refleja su decepción con el hombre que una vez admiró. A lo largo de la película, aparecen cambios musicales adicionales, incluida una nueva letra en “Wonderful” y una versión ampliada de la escena que ahora incorpora a Glinda.
-
Inspiraciones de vestidos
El vestido morado de Glinda, que el público ve por primera vez en “Thank Goodness”, rinde homenaje tanto al vestido de Billie Burke en “El Mago de Oz” como al vestido final de Glinda en el musical de Broadway. El diseñador de vestuario Paul Tazewell tomó la silueta de la película de 1939 y diseñó un vestido amplio de varias capas de tul y organza con cristal y cuentas de cristal. Sin embargo, la paleta de colores se inspiró en los tonos azul lavanda de Glinda de Broadway. «Ese fue un guiño para honrar esa imagen», dice Tazewell. Variedad.
-
Vidrio roto
En una devolución de llamada a la Primera Parte, la primera señal de que Elphaba ha venido a ver a Glinda es el sutil crujido de la ventana de Glinda, tal como se hizo añicos cuando se pelearon mientras compartían un dormitorio. Esta vez, sin embargo, la fractura está más controlada, lo que refleja cuánto dominio ha adquirido Elphaba sobre su magia y señala su llegada.
-
Camuflaje
En otra devolución de llamada a la primera película, Elphaba evita por poco ser descubierta por los guardias reales mezclándose entre los árboles. Recuerde: cuando conoció a Fiyero, él bromeó diciendo que apenas la notaba porque «se mezclaba con el follaje». En la segunda parte, esa línea cierra el círculo cuando ella lo evade a él y a sus guardias haciendo exactamente eso.
-
caballo azul
El fiel corcel de Fiyero es un caballo azul, un guiño sutil al «Caballo de un color diferente» de «El Mago de Oz».
-
Mirando hacia el oeste
Todos los puntos de referencia de Oz estaban estratégicamente ubicados para guiar el viaje de Elphaba de este a oeste, según el diseñador de producción Nathan Crowley. «Tiene que hacer un viaje al oeste, porque tiene que aceptar que tiene que convertirse en la Bruja Malvada del Oeste. Tiene que convertirse en el villano que Oz necesita», dice. Variedad. Entonces, el dosel donde Elphaba construye un escondite mira hacia el oeste; luego, al final de la película, llega al castillo de Kiamo Ko, completando su arco occidental.
-
presagio de boq
Universal insinuó el futuro de Boq en el marketing. El personaje está enmarcado por hojalata, provocando su transformación en el Hombre de Hojalata. Y el Munchkin lleva una «M» bordada sobre su corazón, pero la letra se completa para formar la forma de un corazón, que eventualmente pierde cuando un hechizo sale mal. Durante su primera escena en “For Good”, el público ve a Boq cortando leña en la habitación de Nessarose, prediciendo lo que está por venir.
Debido a que la transformación de Boq tiene lugar en la mansión de Nessarose, «todo el metal de la habitación se pega a él», explica Francis Hannon, jefe de maquillaje de la película. «Las asas de la jarra estaban en sus orejas. Sus dedos estaban hechos de saleros y pimenteros».
-
Zapatillas plateadas
El icónico zapatillas rojo rubí En realidad, nunca aparece en la película. Debido a un problema de marca con MGM, ni la película ni el musical de Broadway pueden utilizar los famosos tacones rojos. En cambio, los realizadores recurrieron a los zapatos plateados descritos originalmente en el libro “El Mago de Oz”, que es de dominio público. ¿Su solución? Cuando Nessarose vuela, la directora de fotografía Alice Brooks utiliza iluminación roja, indicando al público que se trata de el Queridas zapatillas que todos conocemos y amamos. «Se vuelven cada vez más calientes, y ese rojo se convirtió en nuestro rojo más vibrante», dice Brooks.
-
El maravilloso arcoiris
Durante su baile en “Wonderful” (ahora con Glinda), el palacio del Mago está cubierto de luces de colores del arco iris como un guiño a la icónica canción de Judy Garland, “Somewhere Over the Rainbow”.
-
Un vuelo inspirado en Peter Pan
Mientras continúa el número de ‘Wonderful’, Elphaba y Glinda levitan sobre el diorama de Oz. Los realizadores concibieron la idea del paseo sentado en escoba basándose en una idea que el director Jon M. Chu compartió justo antes de volar a Londres para comenzar la producción. Chu compartió fotos con su equipo y explicó que quería que la escena se desarrollara de manera similar a la atracción de Peter Pan en Disneylandia.
«Jon quería construir un vehículo y estábamos a tres semanas de filmar esta escena. Solo tenemos a Jeff Goldblum durante cuatro semanas para filmar todas las películas uno y dos con él», recuerda la directora de fotografía Alice Brooks. Chu insistió en que quería un vehículo que realmente pudiera despegar con sus estrellas a bordo; pero el escenario ya había sido construido, por lo que el equipo diseñó un paseo sentado.
La escena también imita a “El mago y yo”, señala Brooks: “Poco a poco atenuamos la luz rosada mientras emprenden el vuelo en esta atracción, y la piel verde de Elphaba desaparece en la luz rosada”.
-
Devolución de llamada de ‘Bailando por la vida’
Además de volar por el palacio, Glinda y Elphaba también bailan juntas, recreando el emotivo momento en el que se hicieron amigas en el Ozdust Ballroom en la primera película. Repiten sus movimientos característicos (una muñeca en la frente y el gesto juguetón del brazo de “ala de pollo”), recordando a los espectadores tanto los orígenes como la fuerza de su amistad.
-
Fundas de animales
En la primera película, los poderes mágicos de Elphaba explotan en el patio de la Universidad de Shiz, derribando un retrato grabado del Mago de la pared para revelar una pintura de animales, que simboliza cómo funcionó Oz una vez. En la segunda parte, el palacio del Mago presenta otro retrato similar en la pared. Impulsada por el mono volador, Chistery, Elphaba mira detrás de la obra de arte para descubrir una habitación secreta y descubre que hay animales reales atrapados tras las rejas.
-
A ver al mago
En una escena, Elphaba le dice a Glinda: «Me voy a ver al mago», que es un guiño directo a «El mago de Oz» y a Dorothy de Judy Garland, que canta: «Nos vamos a ver al mago».
-
El regreso de Alice Fearn
Al principio de la película, Glinda tiene un flashback de cuando era una niña realizando trucos de magia frente a sus amigos. Sus padres hacen acto de presencia, y Alice Fearn regresa como la madre de Glinda. Fearn interpretó a Elphaba en la producción del West End de «Wicked».
-
flashback arcoiris
Conocimos a la joven Elphie en la primera parte, y ahora, en la segunda parte, conocemos a la joven Galinda. La vemos en una fiesta, donde intenta (y fracasa) realizar un truco de magia. Pero cuando un arco iris (en alusión a “Somewhere Over the Rainbow”) aparece afuera y sus amigos le preguntan si lo logró, ella dice con confianza que sí.
-
Escena de la boda
La boda está llena de huevos de Pascua simbólicos. Primero, el pasillo de mariposas amarillas representa el camino de ladrillos amarillos. También está la yuxtaposición de Elphaba bajo tierra, lo que representa su viaje hacia la oscuridad y la maldad, mientras que Glinda está en la superficie, celebrada entre sus compañeros.
-
Fiyero presagio
Después de traicionar a los guardias del Mago y permitir que Elphaba escape, Fiyero encuentra su destino: se convierte en el Espantapájaros. Tras una inspección más cercana, las pistas sobre su futuro estuvieron ahí todo el tiempo, desde el cartel, que muestra al personaje rodeado de campos de maíz, hasta elementos de su disfraz.
«Cuando lo ves desde atrás, hay un patrón de tres puntos creado con los lingotes… Y eso podría sugerir algo», dice Tazewell. Variedad. Además, el bordado de paja en este cofre también insinúa este futuro.
-
Las amapolas rojas regresan
Las amapolas desempeñan un papel clave en “El mago de Oz”, con un campo de ellas arrullando a Dorothy hasta que se duerma. Las amapolas también aparecen a lo largo de “For Good”, incluso en la túnica del mago y en su escritorio, como un guiño a la icónica y embriagadora flor.
-
Cortinas de cuadros
Si bien Dorothy no se ve directamente, ni tiene ninguna línea, aparece con su tan familiar vestido azul de cuadros. Sin embargo, hay otro guiño sutil al personaje; La casa que cae sobre Nessarose también cuenta con cortinas de cuadros azules.
-
Toto con correa
Cuando Dorothy comienza a caminar por Yellow Brick Road, Elphaba se da cuenta de que Dorothy tiene a Toto atado. Esto indica que Dorothy se está convirtiendo en una agente del Mago y, aunque no tiene al cachorro en una jaula, ella también es una opresora.
-
Escena de lucha
Durante “¿Qué es este sentimiento?” En la primera parte, las dos brujas se enfrentan durante una clase de combate. Sus habilidades de lucha dan sus frutos más tarde, cuando se reúnen para luchar tras la muerte de la Malvada Bruja del Este.
-
risa de bruja
Después de que Glinda abofetea a Elphaba después de su pelea, Elphaba suelta una carcajada, un homenaje a la risa icónica de Margaret Hamilton en «El mago de Oz».
-
Pequeñas burbujas
Así como el futuro de Boq y Fiyero está bordado y se insinúa en sus disfraces, el atuendo de Glinda también refleja el desarrollo de su personaje. Está adornada con círculos en sus aretes, corona y vestido, todos reflejando la burbuja que usa para transportarse.
-
La salida del mago
Cuando el Mago finalmente queda expuesto y deja a Oz para siempre, sale de la misma manera que en la película original “El Mago de Oz”: en un globo aerostático.
-
Final y arcoiris
La escena final de Kiamo Ko hace eco de la escena inicial de la Primera Parte, donde el agua derramada y el sombrero abandonado marcan las consecuencias del «derretimiento» de la Bruja Malvada. Pero cuando la cámara regresa a la celebración de su muerte por parte de Munchkinland, aparece una última referencia al arcoíris.
-
La gran final
La escena final de “Wicked: For Good” difiere del musical de Broadway. En el escenario, Fiyero y Elphaba se marchan juntos. Sin embargo, la película termina con un flashback de Glinda y Elphaba cuando estaban en Shiz; Glinda, con una capucha blanca, le susurra a Elphaba en una referencia directa al cartel original del musical.