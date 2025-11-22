For Good’ Easter Eggs, cambios en Broadway, referencias explicadas


ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene spoilers importantes de la trama, cameos y el final de “Wicked: For Good” que ahora se proyecta en los cines, así como spoilers menores del espectáculo teatral de “Wicked”.

Prepárate para obsesionarte con “Wicked: For Good”.

La esperada conclusión de “Wicked: Part One” ha llegado a los cines, reuniendo al público con Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, a medida que la historia continúa después de su tiempo en Shiz.

Y la película tiene muchos guiños emocionantes a su material original de Broadway, referencias a “Parte: Uno” e introduce los íconos de “El Mago de Oz”. Aquí encontrará todo lo que debe buscar al regresar a la Ciudad Esmeralda.



