No es de extrañar que la Selección Nacional de Indonesia Sub-17 fuera masacrada, esta selección llegó a las semifinales del Mundial Sub-17 2025.

VIVA – Cuatro selecciones han confirmado su clasificación a las semifinales del Mundial Sub-17 2025. Curiosamente, Brasil es el único representante no europeo que queda, mientras que los otros tres puestos están controlados por equipos del Continente Azul.

Brasil también es un equipo que está en el mismo grupo que la fase preliminar Equipo Nacional Indonesia. En el partido que tuvo lugar el 8 de noviembre, Brasil venció a Indonesia por 4-0.

Después de clasificarse con éxito de la fase de grupos, Brasil venció a Francia en octavos de final. Luego, Brasil mantuvo vivas sus esperanzas de convertirse en campeón después de vencer a Marruecos por 2-1. Dell abrió el marcador en el minuto 16 antes de que llegara el gol decisivo en el tiempo añadido, precisamente en el minuto cinco.

El otro equipo que se clasificó para las semifinales fue Austria. Austria ha vuelto a mostrar sus colmillos como gran potencia en este torneo. Avanzaron a las semifinales después de ganar por poco 1-0 a Japón gracias al gol de Johannes Moser en el minuto 49.

Italia siguió los pasos de Austria. Gli Azzurrini aseguró su lugar entre los cuatro primeros gracias a una dramática victoria por 1-0 sobre Burkina Faso. El único gol de Thomas Campaniello en el minuto 83 selló su pase a las semifinales.

Portugal también pareció convincente. Mateus Mide anotó dos goles cada uno en el minuto 41 y José Neto en el minuto 53, lo que les dio una victoria por 2-0 y avanzaron sin problemas a los cuartos de final.

Los resultados de cuartos de final marcaron el final de los representantes africanos y asiáticos. Japón, Burkina Faso y Marruecos no lograron llegar a las semifinales tras perder ante sus respectivos oponentes.

La ronda semifinal del Mundial Sub-17 de 2025 contará con un duelo entre dos gigantes europeos, Austria vs Italia, así como un prestigioso partido entre Portugal vs Brasil. Ambos partidos están programados para el lunes (24/11).

Lista de 4 Equipos Clasificados a las Semifinales del Mundial Sub-17 2025:

Austria

italia

Portugal

Brasil