El vicepresidente Gibran explica el papel estratégico de Sudáfrica en la expansión de la inversión al mercado global de Indonesia

Jacarta – Vicepresidente de la República de Indonesia Gibran Rakabuming Raka saludó a decenas de emprendedores Sudáfrica mientras asistía al Foro de CEOs Indonesia-África en Johannesburgo, Sudáfrica, el viernes hora local. También transmitió los cálidos saludos del Presidente Prabowo Subianto.

Se sabe que asistió a su primera agenda durante su visita de trabajo a Sudáfrica. El Vicepresidente asistió a foro iniciado por la Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia, liderada por Anindya Bakrie.

«Un cordial saludo del presidente Prabowo a todos ustedes y también un profundo agradecimiento al gobierno sudafricano por la hospitalidad y la excelente organización del evento», dijo Gibran saludando a los empresarios, citado el sábado 22 de noviembre de 2025.

Gibran admitió que estaba muy entusiasmado por asistir al foro. En su discurso en inglés, Gibran dijo que este foro de cooperación fue un gran paso para fortalecer las relaciones entre Indonesia y Sudáfrica y el compromiso de los dos países para ampliar la colaboración.

«Con la colaboración, los países económicos en desarrollo pueden dar forma al futuro. El crecimiento global no sólo debe ser fuerte sino también justo e inclusivo», dijo Gibran.

Gibran enfatizó que Indonesia también está comprometida con la expansión inversión en el extranjero, en Sudáfrica. Este país es un socio estratégico y una puerta de entrada para que Indonesia ingrese al mercado africano. Al mismo tiempo, Indonesia también ofrece capacidad industrial, recursos humanos, redes de fabricación, tecnología y acceso al mercado de la ASEAN.

Gibran también ofreció a los empresarios notificarle si había algún obstáculo, en el marco del aumento de la inversión y la cooperación económica. «Quiero enfatizar nuestro compromiso de aumentar la inversión y la cooperación económica con África. Así que, si tienen alguna pregunta, hágannosla saber», dijo Gibran.

En este foro, varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco acompañaron a Gibran, a saber, el ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, el viceministro de Finanzas, Thomas Djiwandono, el viceministro de Asuntos Exteriores, Arrmanatha Nasir, y la presidenta general de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Anindya Bakrie. (Hormiga)