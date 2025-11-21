For Good’, demuestra que es una estrella de cine

Madonna no pudo hacerlo. Tampoco Justin Timberlake o Britney Spears. Y hasta ahora, tampoco lo han hecho (disculpas a sus muchísimos fans) Harry Styles, Beyoncé o Taylor Swift.

Con «Malvado: para siempre» Ariana Grande hizo lo casi imposible. Ella demostró que la primera película no fue una casualidad y que definitivamente ha logrado el peligroso cruce de ícono pop a estrella de cine.

Grande, que comenzó como actriz en una comedia de Nickelodeon y que se deleita cada vez que aparece en “Saturday Night Live”, no es ajena a la actuación. Pero está la actuación y luego está el poder de las estrellas. Como Glinda Upland, Grande hace más que defenderse frente a Cynthia Erivo, quien ingresó a la franquicia ya ganadora del Tony y, por “Harriet”, anteriormente nominada al Oscar. Ella lleva toda una vida de anhelo de una manera que transforma a Glinda de una aspirante a bruja en un paisaje surrealista a una mujer joven con la que cualquiera puede identificarse.

Erivo también es fantástica en “Wicked: For Good”, pero su talento como actriz era más conocido antes de que salieran estas películas, y la segunda entrega es mucho menos su película. Puede que Grande esté recibiendo un empujón en las carreras de reparto en esta temporada de premios, pero es su viaje (desde la aceptación sombría de su papel como figura decorativa en el corrupto mundo de Oz hasta el desafío entusiasta y revivido) lo que le da a la historia su estructura y su calidez.

El hecho de que la transición de estrella del pop a estrella de la pantalla sea una transición profesional que rara vez se logra tiene cierto sentido: los artistas que graban, acostumbrados a presentar multitudes allí únicamente para verlos como la única estrella en el escenario, pueden tender a elegir proyectos que les resultarán fáciles de concretar y que carecen de cierta cualidad de riesgo. (No es de extrañar que el único triunfo cinematográfico inequívoco de Madonna fuera “Evita”, para la cual tuvo que volver a entrenar su voz, o que Cher ganara un Oscar sólo una vez que se despojó de todo su glamour y se transformó en una contadora de las afueras). Y, una vez en esos papeles, las estrellas del pop pueden tender a dejarse llevar por un carisma fácil e innato en lugar de construir un personaje. (Justin Timberlake acertó en lo superficial y lo inexperto en “La red social”, pero otros papeles sugieren que esa puede ser la única nota, como actor, que puede alcanzar).

Glinda es un papel vocalmente desafiante con un arco emocional masivo y que está asociado icónicamente con una estrella querida. Clavar el viaje de Glinda de snob a rebelde, y lograr velocidad de escape de la atracción gravitacional de Kristin Chenoweth, sería un desafío enorme, hasta el punto de que Grande ha discutido el desafío de incluso convencer al Equipo «Wicked» para que la vea. Se pensaba que necesitaban una actriz, no una estrella del pop.

¡Sorpresa! Consiguieron lo primero. Grande sostiene la pantalla y, con Erivo, ha catalizado un millón de memes en dos giras de prensa. Pero, más o menos la próxima secuela de “Meet the Parents”, es raro que haya material tan sólido o tan vendido anticipadamente como “Wicked”. La idea de que Grande algún día podría interpretar a Audrey Hepburn se habla con frecuencia en línea, y ciertamente volverá a actuar, pero los próximos movimientos de esta nueva actriz demostrarán si es ella la que es rentable o simplemente la propiedad intelectual de «Wicked». También indicarán si Hollywood todavía sabe qué hacer con una carismática estrella emergente cuya ambición es, por una vez, tan grande como su talento.

Diga esto: Grande está comprometida. Sus recientes comentarios de que su próxima gira musical representará un “último hurra” Deje en claro cuánto ha dado de sí misma a la interpretación de Glinda: un despojo de cualquier vanidad de estrella del pop que pudiera haber tenido para construir una Glinda que trabajara en la pantalla, y en un momento político se podría leer que la película aborda. En su nueva canción solista, “The Girl in the Bubble”, escrita para esta película, Grande canta sobre la propia Glinda y cómo es hora de que deje de lado sus delirios y su sensación de sí misma como estrella para ser parte de un movimiento mayor. No se parece en nada a la cantante detrás de “God Is a Woman” o “Yes, And?” — permite un temblor trémulo en su voz y presenta una expresión temblorosa y delicada que tal vez nunca se permitiría expresar en el escenario de un concierto. “Es hora de que su burbuja explote”, canta; en otras palabras, que Glinda deje ir el mundo dorado que conoce para abrazar el riesgo y el peligro del mundo más amplio que hay más allá. Uno imagina que Grande, al borde de lo que podría convertirse en una importante carrera de estrella de cine, sabía lo que quería decir Glinda.