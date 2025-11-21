El drama de Joel Edgerton ‘Trigger Point’ se estrenará en Netflix con la producción de A24

netflix ha dado una orden en serie a “Punto gatillo,» un A24-serie producida y protagonizada por Joel Edgerton.

El drama criminal de acción de ocho episodios sigue a «un grupo de ex operadores de fuerzas especiales de primer nivel que venden sus habilidades de élite al inframundo criminal detrás de la fachada de una empresa contratista militar privada, y al agente del FBI que los está buscando», según el logline oficial. Edgerton interpretará a Red, el líder del grupo criminal.

Harrison Query actúa como showrunner, con Jeremy Saulnier como director. Ambos son productores ejecutivos junto con Joe Hipps y Patrick Macdonald de Cut To.

Deadline fue el primero en informar lo nuevo.

