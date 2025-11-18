Filas de autos nuevos listos para debutar en GJAW 2025

Jacarta – Se dice que Permata Bank GAIKINDO Jakarta Auto Week o GJAW 2025 es el evento más esperado hacia fin de año. Además de ser un escenario de lanzamiento para varios coche nuevoEsta exposición también ofrece grandes promociones que la hacen aún más atractiva para los potenciales compradores de vehículos.

Lea también: Comparación de los impuestos a los vehículos nuevos en Indonesia y Tailandia



Este año, varias marcas han confirmado que traerán nuevos modelos que debutarán por primera vez en Indonesia. La presencia de estos distintos lanzamientos hace GJAW 2025 Es un lugar ideal para ver directamente la dirección de los últimos avances en tecnología automotriz.

Del resumen VIVA AutomotrizEl martes 18 de noviembre de 2025, una nueva marca china, Changan, introducirá seguramente su primer producto en el mercado nacional. Este lanzamiento es un paso importante para demostrar su seriedad en la revitalización de la industria automotriz de Indonesia.

Lea también: El mundo al revés: los baby boomers eligen autos nuevos, la generación Z mira los autos clásicos



La submarca de Chery, Lepas, también utilizará el escenario GJAW 2025 para lanzar su modelo más nuevo. Se dice que este producto está diseñado con un diseño moderno y características dirigidas a consumidores jóvenes.

Lea también: Calcula bien antes de comprar un coche nuevo, este es un coste que muchas veces se olvida



Del resto de grandes fabricantes, la noticia de un nuevo lanzamiento de Toyota es una de las más discutidas. Aunque todavía es un secreto, se dice que Toyota está preparando un nuevo modelo que hará su debut en este evento.

Para no quedarse atrás, Suzuki también traerá un nuevo modelo para fortalecer su gama en los segmentos de vehículos compactos y familiares. Se espera que el producto venga con características y eficiencia mejoradas.

La propia Chery seguramente agregará otro modelo nuevo como parte de la expansión de su cartera en Indonesia. Este paso amplía aún más las opciones para los consumidores que buscan vehículos con la última tecnología.

Además del lanzamiento de coches nuevos, GJAW 2025 también es aún más interesante con la presencia de promociones especiales de APM y Permata Bank como patrocinador principal. Estas ofertas incluyen descuentos, cashback y cuotas con bajo interés para facilitar la compra de un vehículo nuevo.

Las promociones brindadas se dividen en esquemas de preventa y promociones durante la exposición, aplicando términos y condiciones. Algunos de los programas superiores incluyen precios especiales a través de Permata Kredit Motor Vehicles (KKB), así como un paquete de Permata KKB con Permata Credit Card y Permata Debit Plus en forma de reembolso para el pago de recibos.