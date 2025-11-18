30 RT en Yakarta se inundaron y el nivel del agua alcanzó los 90 cm

JacartaVIVA – Lluvia que azotó la zona de DKI Yakarta y sus alrededores el martes 18 de noviembre de 2025, provocando inundaciones inundación en una serie de áreas.

La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Yakarta informó que a las 16.00 WIB, había 30 RT y 2 carreteras en Yakarta el martes 18 de noviembre de 2025.

«BPBD señala que actualmente se están produciendo inundaciones en 30 RT», dijo el jefe del Centro de Información y Datos de BPBD, Mohamad Yohan, en su declaración del martes 18 de noviembre de 2025.

BPDB DKI Jakarta también señaló que las fuertes lluvias también provocaron un aumento en el volumen de agua en Sunter Hulu Post, Angke Hulu 3 Post, Karet Water Gate.

Mientras tanto, los datos sobre las zonas afectadas son los siguientes:

El oeste de Yakarta tiene 11 RT que constan de:

– Ex. Kedaung Kali Angke 8 RT

Altura: 70 cm

Causa: Altas precipitaciones

– Ex. Sur de Sukabumi 2 RT

Altura: 35 cm

Causa: Altas precipitaciones

– Ex. Joglo 1 RT

Altura: 60 cm

Causa: Altas precipitaciones

El sur de Yakarta tiene 14 RT que constan de:

– Ex. Cilandak Occidental 1 RT

Altura: 30 cm

Causa: Precipitaciones intensas y desbordamiento del río Krukut

– Ex. Pela Mampang 9RT

Altura: 80 cm

Causa: Precipitaciones intensas y desbordamiento del río Krukut

– Ex. Pancorán 1 RT

Altura: 90 cm

Causa: Altas precipitaciones

– Ex. Cilandak Timur 2 RT

Altura: 40 cm

Causa: Precipitaciones intensas y desbordamiento del río Krukut

– Ex. Bukit Duri 1RT

Altura: 40 cm

Causa: Altas precipitaciones

El este de Yakarta tiene 5 RT que consisten en:

– Ex. Agujero de cocodrilo 4 RT

Altura: 90 cm

Causa: Altas precipitaciones

– Ex. Rambután 1 RT

Altura: 80 cm

Causa: Altas precipitaciones

Dos tramos de la vía quedaron inundados, los datos de las zonas afectadas son los siguientes:

1. Jl. Kemang Utara IX, Kel. Duren Tiga

2. Jl. DIR, Kell. Pala

Altura: 20 cm a 30 cm

Causa: Altas precipitaciones

Según Yohan, BPBD Yakarta Junto con otras partes, también enviaron inmediatamente personal para vigilar las zonas inundadas. BPBD junto con el personal relacionado se aseguraron de succionar el agua estancada.

«Y asegúrese de que las tuberías de agua funcionen correctamente junto con los jefes de aldea y subdistrito locales. Se espera que la inundación retroceda rápidamente», explicó Yohan.

Recordó a los residentes de Yakarta que permanecieran alerta y cuidadosos, y aconsejó a los residentes que evacuaran.

«BPBD también proporciona asistencia logística a las comunidades afectadas por las inundaciones que han huido», dijo.