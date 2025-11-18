Caso de corrupción de portátiles Chromebook, se insta al Fiscal General a arrestar a Juris Tan

Jacarta – El profesor de la Facultad de Derecho de Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, afirmó que la Fiscalía General (Ministro de justicia) debe continuar persiguiendo Juris Tan (JT), sospechoso en el caso corrupción adquisición de computadoras portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Kemendikbudristek).

«JT debe rendir cuentas por sus acciones. Por eso ha sido declarado prófugo con una nota roja emitida para su arresto», dijo Fickar en su declaración del martes 18 de noviembre de 2025.

Según él, el hecho de que Juris Tan no haya sido detenido no impedirá que la Fiscalía pueda demostrar la implicación de los sospechosos en el caso de presunta corrupción en la adquisición de portátiles Chromebook.

«Todavía hay muchos otros testigos que conocen este caso. Así que el papel del sospechoso será contado por los demás sospechosos», explicó.

Además, Fickar afirmó que la Fiscalía debía tener pruebas suficientes para ser lo suficientemente valiente como para llevar ante los tribunales el caso de presunta corrupción en la adquisición de ordenadores portátiles Chromebook.

«Otros testigos conocen claramente el papel desempeñado por JT. Incluso si no puede ser presentado ante el tribunal, todavía hay otros testigos o declaraciones escritas que explican su participación», dijo.

Mientras tanto, Fickar dijo que se estaba defendiendo. Nadiem Makarim que la inocencia en este caso podría ser un medio de prueba para el panel de jueces en la mesa del tribunal. Según él, Nadiem, como sospechoso, tiene la oportunidad de demostrar su inocencia.

«Aquí es donde Pak Nadiem tiene la oportunidad. Es libre de presentar testigos o también otras pruebas. En los tribunales la corrupción será abierta», subrayó.

En este caso, los investigadores de la Fiscalía General entregaron al fiscal cuatro expedientes de los sospechosos: el ex Ministro de Educación y Cultura, Nadiem Makarim; Director de Escuela Primaria, Dirección de Educación Básica y Educación Secundaria de PAUD, Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología para 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW).

Director de Escuelas Medias, Dirección de PAUD, Educación Básica y Educación Secundaria, Ministerio de Educación y Cultura, 2020, Mulyatsyah (MUL); y consultor individual para el diseño de mejora de infraestructura tecnológica de gestión de recursos escolares en el Ministerio de Educación y Cultura, Ibrahim Arief (IBAM).