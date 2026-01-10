¡Fiesta de gol sin piedad! Manchester City humilla al Exeter City 10-1, los debutantes brillan de inmediato

Mánchester, VIVA – ciudad de manchester mostró su clase de equipo gigante al destruir el club League One, Ciudad de Exeteren el partido de tercera ronda Copa CUATRO. Sin dudar, el equipo de Pep Guardiola consiguió marcar 10 goles ante su rival en el duelo que tuvo lugar en el Etihad Stadium.

Esta aplastante victoria por 10-1 es un récord histórico para The Citizens. Esta es la primera vez que el City anota cifras dobles en un partido desde que aplastó al Huddersfield Town con una puntuación similar en noviembre de 1987.

Fiesta de goles desde el primer tiempo

El dominio del City fue visible desde el momento en que sonó el primer pitido. El joven defensa Max Alleyne abrió el marcador en el minuto 12 tras utilizar un centro de Ryan McAidoo. Poco después, Rodri aumentó su ventaja con un disparo desde 30 metros que el portero contrario no pudo bloquear.

Exeter tuvo mala suerte antes del entretiempo. Dos goles en propia meta de Jake Doyle-Hayes y Jack Fitzwater pusieron al City arriba 4-0 en la primera mitad, al tiempo que frustraron las esperanzas de los visitantes de matar gigantes.

El impresionante debut de Antoine Semenyo y Ryan McAidoo

Este partido también se convirtió en un escenario para el nuevo fichaje, Antoine Semenyo. Este jugador, que acaba de incorporarse en el mercado de fichajes de enero, tuvo un desempeño brillante aportando un gol y una asistencia. Además de Semenyo, el joven talento graduado de la academia, Ryan McAidoo, también se robó la atención con su espectacular gol de debut.

El polivalente jugador Rico Lewis se destacó con un doblete (dos goles). Los otros goles los contribuyeron Tijjani Reijnders y Nico O’Reilly. Aunque Exeter había reducido la posición con el gol de consolación de George Birch en el minuto 90, el Manchester City respondió inmediatamente con el segundo gol de Rico Lewis en el tiempo de descuento para cerrar el partido con un marcador de 10-1.

Estadísticas de dominación total

Según los datos estadísticos del partido, el Manchester City confinó completamente la defensa del Exeter con una posesión del balón que alcanzó el 72%. El City disparó un total de 20 tiros, 10 de ellos a puerta, increíblemente todos terminaron en goles.

Esta victoria es una señal de peligro para los rivales del City en la competición nacional, además de demostrar la profundidad del equipo de Pep Guardiola, que se mantiene fuerte a pesar de rotar jugadores y contar con muchos talentos jóvenes.