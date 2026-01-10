El Soft Saving es una nueva tendencia financiera entre la Generación Z, aquí están los beneficios y riesgos

Jacarta – En los últimos años, la forma en que la generación más joven ve el dinero y el futuro ha experimentado un cambio significativo. Si la generación anterior es idéntica a ahorrar agresivo, comprar una casa lo antes posible y preparar el dinero de jubilación con anticipación, Generación Z en realidad diferente.

Lea también: La Generación Z obtiene ganancias, ¡la riqueza de estos multimillonarios te hace sentir inseguro!



En medio de las presiones económicas globales, los crecientes costos de vida y la incertidumbre profesional, la Generación Z en realidad se está aferrando a «ahorro suave«. ¿Qué es eso?

Sí, en lugar de perseguir la libertad. financiero extremos como la tendencia FIRE (independencia financiera, jubilarse anticipadamente), muchos de la Generación Z eligen centrarse en el bienestar mental, las experiencias de vida y la comodidad del momento. Eso es lo que les hace, en última instancia, optar por el ahorro blando.

Lea también: OJK: Disminuyen denuncias de fraude en servicios financieros en periodo navideño 2025-2026



Conociendo Ahorro suave



Ilustración de cómo reservar dinero para ahorros y fondos de emergencia

Lea también: Encontrar trabajos de oficina es cada vez más difícil, se recomienda a los estudiantes de la Generación Z que aprendan habilidades de artesanos y baristas



El ahorro suave es un enfoque finanzas que sitúa la calidad de vida y el bienestar actual por encima de hábitos agresivos de ahorro a largo plazo. Para los perpetradores, el ahorro sigue siendo importante, pero solo se hace con los ingresos restantes después de satisfacer las necesidades de vida, la salud mental y la felicidad.

Este concepto contrasta marcadamente con FIRE, que requiere grandes sacrificios entre los jóvenes para poder jubilarse anticipadamente.

Esta tendencia no apareció sin razón. El aumento de los precios de la vivienda, la carga de la deuda estudiantil y un mercado laboral inestable están obligando a muchos jóvenes a redefinir el significado de “éxito financiero”. En estas condiciones, disfrutar de la vida hoy tiene más sentido que ahorrar estrictamente para un futuro que no necesariamente es asequible.

Lanzando desde investopediaEl domingo 11 de enero de 2026, la encuesta Intuit de 2023 mostró que casi tres cuartas partes de la Generación Z preferirían una mejor calidad de vida a dinero adicional en ahorros. El mismo número dijo que las condiciones económicas actuales les hacían dudar a la hora de establecer objetivos a largo plazo, y el 66 por ciento admitió que no estaban seguros de tener alguna vez suficiente dinero para jubilarse.

La incertidumbre global también juega un papel importante. La encuesta TIAA de 2024 señaló que el 48 por ciento de la Generación Z está motivada para disfrutar de la vida ahora debido a los desafíos globales, cifra mayor que aquellos que están motivados para planificar el futuro.

Aunque a menudo se les tacha de despilfarro, los datos muestran que la Generación Z no ignora por completo las finanzas. Hasta el 84 por ciento admitió que todavía reservaba una parte de su salario cada mes y el 57 por ciento intentó ajustarse a un presupuesto.