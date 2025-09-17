Fathom Entertainment lanzará ‘The Family McMullen’ en los cines

En asociación con Warner Bros. Pictures, Fathom Entertainment se lanzará «La familia McMullen«En los cines en todo el país por una noche el 15 de octubre.

Escrito y dirigido por Edward Burns«La familia McMullen» tiene lugar 30 años después del éxito independiente original «Los hermanos McMullen«Se estrenó en 1995.» Los hermanos McMullen «exploraron las vidas y las luchas de tres hermanos irlandeses estadounidenses de Nueva York.

“The Family McMullen” stars Connie Britton (“Friday Night Lights,” “American Horror Story,” “The White Lotus”) and Michael McGlone (“She’s the One,” “The Bone Collector”), reprising their roles from “The Brothers McMullen,” alongside Tracee Ellis Ross (“American Fiction,” “Black-ish”), Juliana Canfield (“Succession”), Pico Alexander (“Home Again,” «Gossip Girl»), Brian D’Arcy James («Spotlight») y Halston Sage («X-Men: Dark Phoenix», «Principal Son»).

La secuela «rastrea los enredos románticos de un ahora de 50 años Barry McMullen (Burns) y sus 20 hijos, así como su hermano Patrick (McGlone) y la cuñada viuda Molly (Britton), que también enfrentan obstáculos románticos inesperados», según la sinopsis.

«No podría estar más emocionado de trabajar con Warner Bros. y Fathom Entertainment para llevar a estos personajes de regreso a la pantalla grande», dijo Burns. «Mi esperanza de volver a explorar el clan McMullen era hacer otra película que pondría una sonrisa en la cara de la audiencia y recordar a los espectadores que Home no es solo un lugar, son las personas con las que la comparte».

El New Hampshire Film Festival establece proyecciones de ‘Jay Kelly’, ‘Blue Moon’, ‘Arco’ y más en la alineación llena

El 23º Festival Anual de Cine de New Hampshire ha anunciado la selección de más de 100 películas independientes que se proyectarán en el evento de cuatro días en Portsmouth, NH, del 16 de octubre al 19 de octubre.

Las películas que se mostrarán durante el festival incluyen «Jay Kelly» de Noah Baumbach, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler; «Blue Moon» de Richard Linklater, protagonizada por Ethan Hawke, Margaret Qualley y Andrew Scott; «Fue solo un accidente»; «El agente secreto»; «Señor»; «Sound of Falling»; «Amor+guerra»; «El mejor chico»; «Sobrenatural;» la característica animada «Arco» con voces de Natalie Portman, Will Ferrell, Mark Ruffalo, América Ferrera y Andy Samberg; «Nuestro héroe, Balthazar» y «The Travel Companion».

La alineación incluye 32 características narrativas, 19 características documentales y 65 pantalones cortos, seleccionados de más de 1,700 presentaciones.

El festival de este año también contará con una lista de paneles y talleres, como «ética de la inteligencia artificial: una discusión y debate», «Al otro lado de la mesa: una conversación con Jessica Kingdon y Courtney Stephens», «Café de la mañana con cineastas de 2025 NHFF e invitados especiales» y «Producción virtual: una demostración inmersiva y experiencia».

Los paneles adicionales incluyen «Imágenes inspiradoras: abordar los desafíos del cine», «El movimiento de hacer pantalones cortos a características (y a veces de nuevo)», «Busque en el cielo: dándole la bienvenida al mundo de los drones aéreos», «una charla sobre financiamiento independiente, festivales y distribución» y «El panel de comedia con Eliza Coupe».

El evento también contará con una nueva colaboración con Studio Lab, una instalación de producción de Derry, New Hampshire, para profesionales creativos que se especializan en tecnología de vanguardia que está remodelando la creación de cine y contenido. Habrá cuatro sesiones el 17 de octubre y el 18 de octubre que explorarán cómo la producción virtual está afectando el futuro de la película.

Pases, un solo día y selectos entradas de película individuales están a la venta en www.nhfilmfestival.com