Wamenkop Farida Farichah ‘Resiliente’, si Dios quiere

Yakarta, Viva – Presidente del National Awakening Party (PKB), Muhaimin Iskandar alias CAK IMIN evalúa el viceministro de cooperativas (Wamenkop) Farida Farichah es una figura ‘esperar‘. Porque Farida tiene una experiencia organizacional muy amplia.

«Él es el presidente de la IPPNU (Asociación de Estudiantes de Niñas Nahdlatul Ulama), las redes nacionales son muy fuertes. Banting InsyaAllah», dijo Cak Imin a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Con esta experiencia, Cak Imin cree que Farida Farichah traerá a las cooperativas en Indonesia para que tengan más éxito.

Además, según el Ministro Coordinador de Empoderamiento Comunitario, la posición de Wamenkop es un mandato muy importante.

«El mandato es importante para ayudar al éxito de las cooperativas en el país», explicó.

Anteriormente informó, Farida Farich fue inaugurada oficialmente por el presidente Prabowo Subianto como Viceministro de Cooperativas (Wamenkop) en el Palacio Estatal, hoy.

Farida reemplazó a Ferry Juliántono, quien anteriormente se desempeñó como Wamenkop y ahora ha sido nombrado Ministro de Cooperativas.

Se sabe que Farida es un político del Partido Nacional de Awakening (PKB) y tiene un largo historial en varias organizaciones Nahdlatul Ulama (NU). Algunos de los puestos que incrustó, incluido el Secretario del Jefe de la División de Cooperación Extranjera del PKB Central Leadership Council (DPP) (2024-2029) y el subsecretario del PP Fatayat NU (2022-2027).

He has also filled the position of Deputy Secretary of the Nation Women’s DPP (2019-2024), Chairperson of the Indonesian Youth National Commission (KNPI) (2018-2021), Deputy Secretary of the Amil Zakat, Infaq, and Alms Institution (Lazisnu) PBNU (2015-2021), and General Chair of the Nahdlatul Ulama Student Association (IPPNU) (2012-2015).

Farida también ha trabajado como miembro experto del Parlamento Indonesio durante dos períodos, a saber, 2014-2019 y 2019-2024. En las elecciones legislativas de 2024, Farida había avanzado como candidato para un miembro del Parlamento Indonesio del Distrito Electoral Central de Java. Sin embargo, no pudo calificar para Senayan.