Playoff Media Cup 2025, 8 equipos luchan por las entradas para las finales

VIVA – Torneo Taza de medios 2025 volverá este año presentando una ronda de play-off más atractiva. Un total de ocho equipos de medios estaban listos para luchar por dos boletos para las finales.

Del mismo modo de la edición anterior, este play-off presenta un nuevo formato. Si el año pasado solo se siguieron cuatro equipos con un sistema de redondeo, ahora el número de participantes ha aumentado a ocho equipos y usa el formato de eliminación.

Los dos mejores equipos que lograron alcanzar los play-offs finales avanzarán automáticamente a la ronda final de la Copa Media 2025. Se espera que este nuevo sistema haga que la competencia sea más feroz y las posibilidades de que cada equipo sean más abiertas.

Los participantes de los play-off de este año consisten en RTV, Garuda TV, Nusantara TV, Bola.com, CNNindonesia.com, News of TV, RRI y Kumparan. La presencia de estos grandes medios hace que la atmósfera de la competencia sea más prestigiosa.

Basado en los resultados de la lotería realizada el miércoles 17 de septiembre de 2025, RTV ciertamente conoció a Garuda TV en el partido inaugural. Mientras que Nusantara TV desafiará a Bola.com.

Cnnindonesia.com, que también apareció en los play-offs el año pasado, volvió a bajar y enfrentará la noticia de un televisor. Mientras que RRI, la legendaria radio del país, se reunirá con la bobina.



Lotería de playoffs de la Copa Media 2025

El presidente de la Copa Media 2025, Andri Bagus Syaeeful, explicó la razón de la forma de formato este año. Según él, este paso se dio para que la competencia fuera más emocionante y la participación se amplió.

«Queremos que la competencia en el campo sea cada vez más feroz. Los participantes de los play-off se duplican más y las raciones de boleto también califican», dijo Andri.

La ronda de play-off Media Cup 2025 está programada para el Mini Soccer Swordsman de Cibis Goozone, Cilandak, South Yakarta, el jueves 25 de septiembre de 2025. El partido se llevará a cabo un día completo para determinar los dos mejores equipos con derecho a avanzar a las finales.

Con este nuevo formato, se predice que la Copa Media 2025 traerá sorpresas. Cada equipo tiene la misma oportunidad de llegar lejos, al tiempo que se suma a la atracción por los amantes del fútbol entre medios.