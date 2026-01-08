Fallece el renombrado científico ambiental Dr. Madhav Gadgil a los 83 años en Pune







Eminente científico medioambiental y padma El Dr. Madhav Gadgil, galardonado, falleció el miércoles por la noche tras una breve enfermedad en Pune. Tenía 83 años.

Sus restos mortales se mantendrán en su residencia en Pashan, Pune, durante todo el jueves, después de lo cual se realizarán los últimos ritos en el Crematorio Vaikunth a las 4 pm, dijeron fuentes a midday.com.

Dr. Gadgil Le sobreviven su hijo, hija, yerno, nuera y nietos. Su esposa falleció el año pasado.

El Dr. Madhav Gadgil jugó un papel decisivo en la formulación de la Ley de Diversidad Biológica de 2002.

Ampliamente considerado como uno de los ecologistas más destacados de la India, el Dr. Gadgil desempeñó un papel fundamental en la configuración de las políticas medioambientales del país. Jugó un papel decisivo en la formulación de la Ley de Diversidad Biológica de 2002 y presidió el Panel de Expertos en Ecología de los Ghats Occidentales en 2009, que enfatizó el desarrollo sostenible con participación comunitaria.

El Viceministro Principal de Maharashtra, Ajit Pawar, rindiendo homenaje al Dr. Gadgil en Pimpri-Chinchwad, dijo: «La India ha perdido a un ambientalista dedicado que combinó exitosamente la ciencia con la participación de la gente para proteger la naturaleza».





