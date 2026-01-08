Ifan Diecisiete habla sobre una relación duradera pero dolorosa a través de No fuerces el anhelo (Beda)

VIVA – Muchas relaciones terminan no por la distancia o una gran pelea, sino porque los sentimientos cambian lentamente sin darnos cuenta. Este tema se plantea Ifan diecisiete en su último sencillo titulado «Don’t Force Rindu (Beda)», una emotiva canción que describe la condición cuando dos personas todavía están juntas, pero ya no están en la misma frecuencia.

Lea también: Esta es la razón por la que la película Merah Putih: One for All aún no se proyectará



Este sencillo es uno de los trabajos importantes del último álbum de Ifan Seventeen titulado Resonance. La canción cuenta la historia de una fase frágil en una relación, cuando la unión se siente insípida y el anhelo ya no crece de forma natural. En lugar de presentar una dramática historia de ruptura, esta canción en realidad resalta el agotamiento emocional causado por forzar las cosas. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Ifan Seventeen confirma que la película roja y blanca no utilizó dinero estatal, ¡PFN no estuvo involucrada!



Creado por Ifan Seventeen con Opik Kurdi, «Don’t Force Missing (Beda)» invita a los oyentes a recordar las pequeñas cosas que a menudo se olvidan en las relaciones. Desde conversaciones simples, contacto visual, hasta expresiones de amor que antes parecían fáciles, pero que ahora son difíciles. De ahí surgió la comprensión de que la distancia más dolorosa no era la física, sino un corazón que ya no estaba en armonía.

Esta canción enfatiza el mensaje de que el amor no debe mantenerse por la fuerza. Aferrarse sólo por costumbre o por miedo a perder puede perjudicar a ambas partes. En lugar de continuar juntos a medias, esta canción ofrece la honestidad como salida, aunque resulte amarga.

Lea también: KPK recuerda a Raline Shah e Ifan Seventeen que completen LHKPN de inmediato



El propio Ifan Seventeen explicó el profundo significado detrás de la canción. Dijo que muchas parejas inconscientemente niegan sus propios sentimientos para mantener su zona de confort.

«Esta canción trata sobre las muchas parejas que en realidad están a punto de traicionar los sentimientos del otro. Se mienten el uno al otro, persisten aunque se sienten muy incómodos, porque tienen miedo de salir de su zona segura», dijo Ifan Seventeen.

En términos de musicalidad, esta canción viene con un arreglo simple pero emotivo. La distintiva voz cálida y conmovedora de Ifan Seventeen hace que el mensaje de la canción se sienta honesto y cercano a las experiencias de muchos oyentes.