Moscú, VIVA – Rusia denunciar juicio hipotecario petrolero aceite de Venezuela por el militar Estados Unidos de América (EE.UU.) en aguas del Atlántico Norte el miércoles 7 de enero de 2026.

El Ministerio de Transporte ruso afirmó a través de la plataforma de mensajería Telegram que ningún país tiene derecho a utilizar la fuerza contra buques matriculados en otros países. Esta declaración está citada del informe de Margaret Brennan de Noticias CBS.

El ministerio afirmó que las fuerzas navales estadounidenses abordaron el Marinera a las 15:00 hora de Moscú y que luego se perdieron las comunicaciones con el barco.

Dijeron que al barco se le había «concedido un permiso temporal para navegar bajo la bandera estatal de la Federación Rusa», que según Rusia fue emitido de conformidad con el derecho nacional e internacional.



Navy SEALs emboscan a petrolero vinculado a Venezuela en aguas del Atlántico Norte

Además, el Ministerio ruso destacó el principio establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, de que la alta mar se gestiona sobre la base del principio de libertad de navegación y ningún país tiene derecho a utilizar la fuerza contra buques legalmente registrados bajo la jurisdicción de otro país.

El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la incautación de un petrolero que transportaba petróleo procedente de Venezuela en aguas del Atlántico Norte el miércoles 7 de enero de 2026.

La incautación se llevó a cabo de acuerdo con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos después de que el barco fuera rastreado por el USCGC Munro. Estados Unidos ha estado siguiendo al petrolero desde el mes pasado, según informes. Noticias CBS.

En la operación, fuentes internas de Estados Unidos dijeron que las Fuerzas Especiales de la Armada de Estados Unidos (Navy SEAL) se apoderaron de Marinera el miércoles por la mañana. El petrolero que ahora es el foco de esta operación se conocía anteriormente como Bella-1.

Los SEAL fueron llevados en avión al petrolero en el Atlántico Norte por miembros del 160.º Regimiento de Operaciones Especiales, conocidos como “Night Stalkers”, según fuentes citadas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristin Noem, dijo que la Guardia Costera de Estados Unidos «realizó múltiples búsquedas cuidadosamente coordinadas de dos petroleros de la ‘flota fantasma'» antes del amanecer del miércoles.

El equipo táctico de la Guardia Costera utilizó su «experiencia especializada» para realizar «dos búsquedas seguras y efectivas con pocas horas de diferencia entre sí», dijo.