Emily Spence se une a Vice Media Group como directora de comunicaciones

Grupo de medios ha nombrado Emily Spence Como director de comunicaciones.

Spence supervisará la estrategia de comunicaciones globales de Vice en la cartera de la compañía, incluidos Vice Studios, Vice Commercials, Vice Sports, Virtue de agencia de publicidad y Vice Digital. Spence dirigirá comunicaciones corporativas y ejecutivas, comunicaciones internas, relaciones con los medios, comunicaciones de marca y marketing, y también servirá como el portavoz oficial de la compañía.

Anteriormente, Spence operaba una consultoría que trabajaba con clientes de entretenimiento y marcas como Flipper’s, contraparte Studios, Future Shack Entertainment y Hound Productions. Anteriormente se desempeñó como directora de comunicaciones de MRC, donde estaba en el equipo de liderazgo. Spence fue responsable de desarrollar y ejecutar todas las estrategias de comunicaciones para la compañía de entretenimiento y su cartera de empresas, incluida la televisión y el estudio de cine MRC, incluidos Billboard y The Hollywood Reporter, Data Company Luminate y Dick Clark Productions.

Además de trabajar con MRC, Spence su propia práctica de comunicaciones con clientes que incluían Amazon Studios, BuzzFeed, Warner Bros. Television, Meredith Corp. y Microsoft. Antes de eso, era vicepresidente de USA Network, y ella comunicaciones en Ferencomm, Viacom, A+E Networks y Syfy.

«Emily es uno de los comunicadores más talentosos con los que he tenido el placer de trabajar y estoy emocionada de que se una a Vice en este momento de crecimiento a medida que agudizamos nuestro enfoque y construimos lo que sigue en la cartera de vicecominatos», dijo el Vice CEO Adam Stotsky, a quien Spence informará.

«Vice ha sido durante mucho tiempo una poderosa fuerza de narración de historias y espero volver a trabajar junto a Adam, así como al equipo de liderazgo más amplio, ya que definimos la próxima era de esta marca histórica», dijo Spence.

Vice Media ha estado en una montaña rusa en los últimos años. La marca de medios digitales de alto vuelo se presentó a la protección de bancarrota del Capítulo 11 en mayo de 2023, después de meses de luchar para pagar sus facturas. En 2017 contó con una valoración de $ 5.7 mil millones en la parte posterior de su acuerdo básico del canal de cable con A+E Networks y las ofertas de licencias de series de televisión con HBO y otras plataformas.

Hoy, después de la reorganización de bancarrota, Vice Media es propiedad de Fortress Investment GroupSoros Capital Management y Monroe Capital. La compañía recientemente reclutó Paramount Pictures y Amazon Veteran Amy Powell encabezará Vice Studios.