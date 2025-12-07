ExxonMobil proporciona combustible diésel con bajo contenido de azufre

Jacarta – ExxonMobil presenta servicios de aprovisionamiento bbm diesel lo último para el sector marítimo en Indonesia. Este esfuerzo se realiza para garantizar que las necesidades energéticas del barco puedan cubrirse con una calidad garantizada.

La compañía proporciona combustible Diesel Mobil de alto estándar a través de procesos de mezcla avanzados y estrictos protocolos de prueba. Este producto tiene un bajo contenido de azufre con una apariencia visual clara y brillante, por lo que es seguro para las máquinas y el medio ambiente.

La confiabilidad de la distribución de combustible también está respaldada por una infraestructura terminal que cumple con los estándares de seguridad industrial. ExxonMobil garantiza que el llenado se realice de forma segura y eficiente siguiendo estrictos procedimientos operativos.

«Los automóviles diésel están disponibles no sólo para repostar buques grandes sino también para buques pequeños con cargas de combustible de menos de 500 KL a través de nuevas instalaciones en la Terminal de Combustible Kariangau Gapura, Terminal de Energía en Kalimantan Oriental», dijo Polhan Benny, Gerente Comercial Senior de PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, citado en un comunicado oficial el domingo 7 de diciembre de 2025.

Según él, la empresa también ofrece servicio el mismo día para las necesidades de abastecimiento de combustible de los remolcadores.

«Este servicio proporciona un cumplimiento rápido de los pedidos de los clientes y facilidad de procesamiento de pagos», dijo, enfatizando el compromiso de la compañía de brindar eficiencia operativa a los actores de la industria.

Esta iniciativa es parte del apoyo de ExxonMobil a la seguridad energética nacional. La compañía dijo que este paso era importante para fortalecer el suministro de combustible a áreas estratégicas.

«También ofreceremos servicios similares en varias terminales de Java donde opera ExxonMobil», dijo Polhan Benny. Enfatizó que este servicio continuará desarrollándose según las necesidades de los clientes en varias regiones.