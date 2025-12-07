Muchos arrozales sufrieron daños y se rompieron represas

AcehVIVA – Presidente Prabowo Subianto visitó nuevamente Bireun, provincia de Aceh, en el contexto del manejo de inundaciones y tierras. corrimiento de tierrasel domingo 7 de diciembre de 2025. Después de la inspección, Prabowo dijo que muchos campos de arroz resultaron dañados y puente roto como resultado desastre que afectó a Aceh.

Admitió que el estado actual de Bireun sigue siendo preocupante. También pidió a los ministros que presten especial atención al impacto de las inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla de Sumatra.

«Hoy vine por segunda vez. Recibí un informe de que las condiciones eran bastante preocupantes. Muchos campos de arroz también resultaron dañados. ¿El Ministro de Agricultura está aquí? ¿No? Tomen nota. Luego, muchas represas se rompieron», dijo Prabowo en el Puesto de Comando Integrado para la Gestión de Desastres Naturales, en la Base Aérea Sultán Iskandar Muda, en Aceh, el domingo.



El presidente Prabowo visita una tienda de campaña para refugiados en Aceh Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo dijo que el trabajo en el puente Bailey Teupin Mane por parte del Ministerio de Obras Públicas (PU) avanzaba bien. Afirmó que las reparaciones del puente Bailey se completarían en la próxima semana.

Se sabe que el puente Bailey es una de las rutas críticas que conecta la ciudad de Medan con la ciudad de Banda Aceh. El plan es construir otros tres puentes de conexión.

«La construcción del puente Bailey fue realizada por PU y asistida por el TNI. Y veo que el trabajo también va bien, se espera que dentro de una semana esté operativo para que los puentes fronterizos también comiencen a abrirse», concluyó.

También recibió informes de los jefes regionales sobre viviendas destruidas. Prabowo enfatizó que el gobierno reconstruirá las casas de los residentes dañados.

«Luego el gobernador y los regentes informaron que había muchas viviendas que teníamos que ayudar a reconstruir», dijo.

«Pero en general, aunque veo que nuestras actividades son bastante masivas, la capacidad de respuesta en algunos lugares sigue siendo un desafío porque todavía tenemos que prestar atención a las condiciones naturales», añadió.

Anteriormente, el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, destacó el compromiso del gobierno de restaurar las tierras agrícolas destruidas por inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas de Sumatra.

Lo transmitió al inspeccionar el puente Teupin Mane Bailey en Bireuen Regency, Aceh, el domingo 7 de diciembre de 2025.