La idea de intercambio Bucks-Bulls lleva a Nikola Vucevic a Milwaukee

Getty

Lo creas o no, hubo un momento durante la temporada 2024-25 en el que las vibraciones eran altas con el toros de chicago. Josh Giddey parecía un All-Star infalibleel equipo tenía marca de 5-0 y el potencial estaba por las nubes.

Tal como está ahora, Chicago tiene cayó seis seguidos, y se sienta en 9-13. La defensa ha sido todo menos el punto fuerte de este equipo. Noah Essenguesu elección de lotería, ya está fuera de temporada.

El equipo tiene claro falta de alas goleadorasentre algunos otros problemas que los aquejan. Un acuerdo hipotético con un enemigo de la división central podría ayudarlos a enmendar al menos esa cuestión, por ahora.

Por eso esta propuesta de comercio con el dólares de milwaukee podría servir para ayudarlos. Kyle Kuzmá se dirigiría a Chicago con una futura selección de primera ronda, a cambio de Nikola Vucevic.

Hay razones para que ambos equipos no realicen este intercambio, pero los beneficios para ambas partes también podrían ser grandes si están de acuerdo.

Kyle Kuzma por el intercambio de Nikola Vucevic

El último acuerdo hipotético mantiene a ambos jugadores involucrados en el Medio Oeste. Últimamente ha sido una situación brutal para los Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo está disponible durante al menos las próximas semanas, mientras que también estará en el bloque comercial.

el equipo es prácticamente sin producción de Jericó Sims. Myles Turner esta publicando mínimos de su carrera en todos los ámbitos. Necesitan un centro.

A costa de un ala en Kyle Kuzma que todavía tiene la potencial para grandes nochesel trato vale la pena. Permitiría 48 minutos de verdadero juego central. También podrían optar por mudarse. Bobby Portis regresar a Chicago en lugar de usar Kuz. Los salarios coincidirían, pero los equipos sólo tendrían que esperar hasta el 15 de enero para ser elegibles para el intercambio.

¿Por qué no añadir a Nikola Vucevic a la mezcla? El jugador de 35 años todavía tiene mucho en el tanque como arma ofensiva y podría ayudar al equipo a espaciar la cancha.

Después de una victoria sobre el Magos de WashingtonVucevic optó por hablar de los problemas del equipo, en lugar de disfrutar de ellos. Se le puede ver en el vídeo a continuación No celebrar con Jalen Smith.

Todavía tiene problemas en el lado defensivo de la cancha, pero el hombretón puede entregar en el embrague.Con buenos números durante la mayor parte de una década, el jugador de 35 años tiene mucho que agregar.

Próximos pasos para los Bucks y los Bulls

Los Milwaukee Bucks actualmente tienen un récord de 10-15. El equipo no parece un club ganador en estos momentos, y con Giannis no está cruzando esa puerta ahora mismo. Tendrán muchas preguntas que responder.

Si las pérdidas continúan a este ritmo, el futuro será muy turbio para Milwaukee. Adquirir otro creador de juego/anotador debería ser lo mejor para ellos. Mover a Kuzma para una mejora usando una selección de primera ronda de 2030 bien podría valer la pena.

Optar por intentar mantenerse en la contienda es la mayor motivación para adquirir a Nikola Vucevic, ya que tiene 35 años. Una extensión a corto plazo podría ser una orden después de la temporada, en caso de que opten por seguir adelante y recuperar valor.

En cuanto a los Chicago Bulls, necesitan algo nuevo aquí. Una nueva explosión de energía. Ellos son 4-13 en sus últimos 17 juegos desde el inicio 5-0. Kyle Kuzma proporciona justo la energía que buscan.

El tiempo dirá qué dirección opta por tomar Chicago.