Explicación de la muerte del marido de Cammie, Kimberly Williams-Paisley

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene detalles importantes de la trama del final de mitad de temporada de ABC del jueves.9-1-1: Nashville.”

ABC”9-1-1: NashvilleEl final de mitad de temporada, que se emitió el jueves, reveló la trágica historia de fondo de Kimberly Williams-PaisleyCammie, la operadora de llamadas al 9-1-1, y organizó una emergencia de varios episodios cuando el drama de ABC regrese en enero.

El episodio mostró a Cammie lidiando con una víctima de asfixia a través de un chat de video, explicando a la mujer cómo realizar la maniobra de Heimlich sobre sí misma. Después de ese incidente, Cammie reveló que la emergencia la golpeó muy cerca de casa: su esposo había muerto asfixiado frente a ella mientras ella miraba impotente. En ese momento, cuando intentó llamar al 9-1-1 para pedir ayuda, la llamada pasó al correo de voz.

La trágica muerte de su marido fue lo que empujó a Cammie a abandonar su carrera como productora musical de Nashville para convertirse en operadora del 9-1-1 y hacer una gran donación al centro. «9-1-1: Nashville», dijo el showrunner Rashad Raisani Variedad que la historia de fondo de Cammie nació de una muerte por asfixia en la vida real que presenció.

Disney/Jake Giles Netter disney

“Lo primero que me inspiró fue que el director Brad Buecker y yo estábamos cenando en Nashville a principios de la primavera”, dijo Raisani. «Todavía estábamos buscando locaciones, y mientras estábamos allí, desafortunadamente, una mujer falleció en la mesa detrás de nosotros debido a un incidente de asfixia. Ocurrió en la oscuridad, y su pobre esposo estaba allí, simplemente indefenso. Ni siquiera nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que todo terminó. Fue realmente alucinante. Mientras hablábamos sobre el personaje de Cammie y lo que la haría única (todavía se me pone la piel de gallina al pensar en eso, esa pobre familia) simplemente pensé, ‘bueno, eso sería una gran experiencia». historia de origen para un personaje que tuvo una vida, y luego eso sucede, entonces la segunda mitad de su vida será algo muy diferente’”.

Williams-Paisley dijo que Raisani le contó lo que había presenciado la “primera vez que hablamos” sobre el papel de Cammie. «Definitivamente agrega peso a lo que estoy haciendo en la actuación» en «9-1-1: Nashville», dijo.

«Como sé que estas cosas han sucedido, es algo en lo que pensé mucho», dijo Williams-Paisley. «Al trabajar en mi personaje, realmente profundicé en su historia de fondo, emocionalmente, y en cómo se debió sentir eso. También fui a visitar un centro de llamadas del 9-1-1. También pienso mucho en esos operadores y en cómo mantienen su vida hogareña en casa cuando están en el trabajo. Tienen que hacerlo para poder hacer un buen trabajo. Pero inevitablemente, a veces tu vida real entra en tu vida laboral, y eso es lo que sucede en este episodio de esta noche, y en los siguientes episodios que vendrán. Enero”.

Si bien Raisani señaló que esta era «la primera vez que hicimos un corte profundo con Cammie», el episodio es «sólo la punta del iceberg para ella» y su historia de fondo. Cuando el programa regrese en enero, Williams-Paisley dijo que los episodios mostrarán el tiempo que Cammie pasó trabajando como un importante productor musical en Nashville.

«Sí, de hecho, eso es algo que estoy filmando ahora mismo. Hoy estoy en el set, y sí, definitivamente vamos a explorar eso más», dijo Williams-Paisley. «Eso era una gran parte de la vida de Cammie antes de que todo cambiara y perdiera a su marido. Pero sigue siendo una gran parte de ella, y es algo que pasó años haciendo antes de cambiar de carrera. También surgen algunas cosas muy divertidas».

El regreso a mitad de temporada de “9-1-1: Nashville” también contará con un arco de varios episodios que revisita a los hackers que se apoderaron de Los Ángeles en “9-1-1” hace unas temporadas y que nunca fueron capturados. Ahora, han establecido sus sitios en Nashville y se harán cargo del sistema operativo de emergencia al final del episodio.

“El ‘9-1-1’ tuvo un hackeo hace unos años, y lo que siempre pensé fue que habíamos dejado un poco de dinero sobre la mesa sobre en qué podría haberse convertido ese hackeo”, dijo Raisani. «Y como nunca atraparon a los piratas informáticos del ‘9-1-1’, pensé: ‘Bueno, ¿por qué se detuvieron? Obtuvieron mucho dinero, así que tal vez estén listos para atacar una nueva ciudad’. Llegaron al otro programa y nunca los atraparon”.

Un efecto inmediato de ese caos fue que Blythe, interpretada por Jessica Capshaw, fue derribada de su caballo y arrojada contra una cerca de alambre de púas, luego la dejaron desmayada y sangrando en la naturaleza. El animal se sobresaltó debido a las alertas de desastre natural activadas por los hackers, dejando a Blythe inconsciente y sola.

«Muchas cosas sucederán en la ciudad en el episodio 7, así que creo que parte de nuestra tensión dramática será Blythe y que nadie sepa que está desaparecida», dijo Raisani. Añadió que Blythe «tiene mucho coraje y dureza, y quería someterla a un crisol».