Se alienta a las mipymes a maximizar la estrategia digital para impulsar el rendimiento empresarial

Jacarta – Un total de 50 MIPYMES Se anima a Rumah BUMN Pertamina en Banjarmasin a aprovechar la digitalización para mejorar su rendimiento. Capacitación en alfabetización digital y fortalecimiento de productos superiores, titulado ‘¡Haga clic, promueva, gane dinero! Aprenda marketing de afiliados para principiantes fue dado.

Esta actividad es el resultado de la colaboración entre PT Pertamina (Persero) a través de PT Pertamina Patra Niaga Sales Area South Kalimantan y Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin, que se llevó a cabo en la oficina de PT Pertamina Patra Niaga Sales Area South Kalimantan.

«Pertamina continúa apoyando a las mipymes en la mejora, fortaleciendo la colaboración interfuncional e interregional, por lo que se espera que fortalezcan aún más a las mipymes en las regiones para que puedan mejorar la calidad de sus productos y convertirse en agregadores en sus comunidades para ampliar los impactos económicos y sociales», dijo el vicepresidente de comunicación corporativa de PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, citado en su declaración, el viernes 14 de noviembre de 2025.

La capacitación presentó a Priyo Pamungkas, director financiero de Rumah BUMN Purbalingga, quien compartió estrategias prácticas para utilizar el sistema de marketing de afiliados como un canal promocional eficaz para las mipymes, así como a Syukra Mulia Rizki, gerente de la sucursal de ventas de South Kalimantan IV Gas, quien presentó los productos Bright Gas y la importancia del uso seguro y eficiente de la energía en las actividades comerciales.

«Esta actividad es un impulso para que las mipymes optimicen la tecnología digital como medio de desarrollo empresarial. Ahora las mipymes pueden aprender y aplicar esta estrategia para aumentar la facturación. Este es nuestro verdadero paso para fomentar la digitalización y la independencia de las mipymes», Ulil Amri, director ejecutivo de Rumah BUMN Banjarmasin.

Las sesiones de capacitación son interactivas, los participantes aprenden pasos prácticos para registrarse, seleccionar productos y promocionarlos en línea para ganar comisiones. Más de 50 MIPYMES participaron activamente en las discusiones, mostrando un gran entusiasmo por expandir los mercados y aprovechar las oportunidades. economía digital.

Baron agregó que este tipo de colaboración está en línea con el compromiso de Pertamina de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los objetivos 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), así como apoyar la sexta Asta Cita del gobierno sobre igualdad económica justa y sostenible.

«Con sinergia entre unidades negocio y programas sociales corporativos, Pertamina continúa presentando soluciones reales para el empoderamiento económico de las comunidades y el fortalecimiento del ecosistema MIPYME nacional», concluyó Baron.