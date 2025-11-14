Corea del Sur: Un camión embiste a una multitud en un mercado, matando a dos personas e hiriendo a 18







Un camión atropelló a peatones en un mercado al aire libre en Corea del Surmatando a dos personas e hiriendo a 18 el jueves, dijeron las autoridades. Las dos personas fueron declaradas muertas en un hospital tras el incidente poco antes de las 11 de la mañana en la ciudad de Bucheon, cerca de la capital de Seúl.

Nueve personas sufrieron heridas graves entre las 18 que resultaron heridas, pero no estaba claro de inmediato si alguna de las lesiones ponía en peligro sus vidas. La policía está interrogando al camionero no identificado, de unos 60 años, que no estaba bajo la influencia de alcohol o drogas.

