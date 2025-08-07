Expandir el mercado de exportación, el Ministro de Comercio aumentará la competitividad y la estandarización de los productos MSME de la aldea

Yakarta, Viva – Ministro de Comercio, dijo Budi Santoso, alias Busan, productos-Productos MIPYME La aldea todavía requiere esfuerzos para cumplir con los estándares de exportación globales, debido a la falta de calificaciones de los productos UMKM de la aldea en este asunto.

Leer también: Ministro de Comercio: La cooperación económica de IP-CEPA con Perú se firmó el 11 de agosto de 2025



Al abrir el Día de Venta de Asean (AOSD) de 2025 en el Ministerio de Comercio, el Ministro de Comercio aseguró que el gobierno ayudaría a fomentar la mejora de la calidad y el marketing, para los productos producidos por las MIPYME de la aldea.

Además, Busan admitió que en la actualidad, la mayoría de los productos digitales provienen de MIPYME locales en el país.

Leer también: El Ministro de Comercio llama al fenómeno de Rojali-Rohana como omnicanal híbrido, ver la explicación



«Debido a que estoy seguro de que los productos del comercio electrónico, de Shopee, esto definitivamente también es principalmente de MIPYMES», dijo el Ministro de Comercio de la Oficina del Ministerio de Comercio, Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.



Las exportaciones de muebles de Jepara a los Estados Unidos afectados por las tarifas de Trump

Leer también: Derechos de rive ri Power se desplomó, este economista



Se aseguró de que el propio gobierno también hubiera preparado una serie de estrategias, para impulsar varios pasos para empoderar a las MIPYME en todas las regiones de Indonesia. Para que los productos producidos por el pueblo MISMES puedan reunirse más tarde normalización necesitado exportar a países extranjeros.

«Para que todas las MIPYME que se extienden por Indonesia deben estar empoderadas, estamos estandarizados», dijo Busan.

Explicó que el patrón de marketing de los productos UMKM de la aldea que se estandarizarán internacionalmente se puede hacer a través de varias plataformas de comercio electrónico a las redes sociales.

Por lo tanto, Busan espera que las PYME también puedan aprovechar el impulso de la digitalización que actualmente es de manera óptima.



MSMES Guiding Aduana y Exportación de impuestos especiales al mercado japonés

Esto no es otro que comprender las características del mercado regional de la ASEAN, de modo que los actores de MSME de la aldea también puedan estandarizar y se necesitan una serie de ajustes para exportar sus productos.

«Especialmente para que nuestras MIPYME puedan conocer más productos o mercados en los países de la ASEAN», dijo.