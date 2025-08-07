Job Vicky Kharisma, exhusband de Acha Septriasa que dijo Talak 5 veces

VIVA – Noticias de divorcio ACHA SEPTRIASA Y Vicky Kharisma todavía en el centro de atención pública. La pareja que se casó el 1 de diciembre de 2016 se separó oficialmente el 19 de mayo de 2025, después de que Acha solicitó el divorcio al Tribunal Religioso Central de Yakarta en diciembre de 2024

Leer también: Acha Septriasa tenía a Suudzon a Dios durante su divorcio con Vicky Kharisma



Sin embargo, lo que fue más sorprendente fue el hecho de la decisión de la corte de que Vicky había retirado el divorcio cinco veces a ACHA durante su boda, agregando drama en la historia de su hogar.

Perfil Y Trabajar Celeen Vicky Kharisma

Leer también: Bill Gates dijo que Jago Ai no salvará el gen Z del estado de desempleo, ¿por qué?



Detrás de esta controversia, el público comenzó a sentir curiosidad por la figura de Vicky Kharisma, el exhusband de Acha que ahora se establece en Australia. Nacido en 1989, al igual que Acha, se sabe que Vicky tiene una apariencia de moda que la hace parecer joven. Sin embargo, más que una aparición, Vicky es un profesional exitoso en el mundo de la tecnología de la información, con una carrera que debería tener en cuenta.

Vicky está estudiando en la Universidad Multimedia de Malasia y continúa sus estudios en la Harvard Business School, demostrando su inteligencia en el campo académico.

Leer también: Acha septriasa ha sido prohibido 5 veces por Vicky Kharisma



Su carrera en el mundo de la tecnología comenzó con un gran paso, trabajando como ingeniero de TI en varias compañías conocidas. Uno de sus logros es trabajar en el Atlassian durante más de seis años, una famosa empresa de tecnología global. También se desempeñó como ingeniero de aplicaciones senior en Rocket Service, Kuala Lumpur, Malasia.

Desde mayo de 2022, Vicky ha estado en una posición prestigiosa a medida que el sistema empresarial empresarial conduce en Canva, una popular plataforma de diseño gráfico en todo el mundo. Esta posición muestra su experiencia en la gestión de un sistema tecnológico que respalda la productividad de la compañía.

Además de su brillante carrera, Vicky también tiene una conexión atractiva de su pasado. Al asistir a la escuela en el área de gading de Kelapa, era una clase de Nagita Slavina. Acha una vez reveló que Vicky a menudo hablaba sobre la inteligencia de Nagita durante la escuela, mostrando la cercanía de su círculo de amistad en la juventud.

Aunque su carrera es brillante, la vida personal de Vicky ahora está en el centro de atención debido a los hechos impactantes de la decisión de la corte. Se afirmó que durante su matrimonio con Acha, Vicky había dicho Talak cinco veces, una acción que se consideraba degradante la dignidad y la dignidad de Acha como esposa. Esta es una de las razones fuertes detrás de la decisión de ACHA de poner fin a su matrimonio.

Hasta ahora, tanto Acha como Vicky no han dado una declaración oficial relacionada con su divorcio. La carga de ACHA con el hashtag #Coparenting parece ser una pista de que los dos están tratando de vivir el papel de los padres a pesar de que se han separado.

El público todavía está esperando una mayor aclaración de ambos lados, mientras que la brillante historia profesional de Vicky y su drama doméstico sigue siendo el material de una cálida conversación.