Ex bills WR Stefon Diggs emite disculpas en medio de críticas

Stefon Diggs aborda las críticas de frente

Un par de periodistas del área de Boston, Phil Perry y Tom Curran, habían llamado a Diggs en comentarios sobre NBC Sports Boston en agosto. La pareja dijo que Diggs se estaba «volviendo un poco de dolor en el posterior» durante el campamento de entrenamiento.

Diggs dijo que no era su intención encontrarse de esa manera, emitir una disculpa a los periodistas y decirles que quería comenzar de nuevo.

«Me dijeron como un dolor en el [explestive]dolor en el posterior, pero voy a decir exactamente qué es realmente «, dijo Diggs, a través de Pro Football Talk. «Obviamente no quiero encontrarme así y diré esto: quiero ser muy claro que soy un adulto. Pido disculpas y no estoy aquí para el viaje de ego.

«No estoy aquí para frotar a nadie de la manera incorrecta o decir nada para Clickbait. Si froté a alguien de la manera incorrecta, realmente quiero disculparme. Avanzando, obviamente tenemos una relación de medios a jugador [that I want to make] tan profesional como puedo ser «.

Diggs no había hablado con los periodistas durante el campamento de entrenamiento o durante la pretemporada, tiempo que pasó rehabilitando la lesión de la rodilla que acorta su temporada 20234. Diggs saludó a los periodistas calurosamente en su primera conferencia de prensa, mientras que su equipo se preparó para su apertura de temporada el domingo.

«Es bueno ver a todos aquí. Aprecio a todos, aprecio su paciencia», dijo. «Solo trato de tomarme este tiempo para concentrarme, prepararme bien, hacer bien mi cuerpo, venir al campamento con la mentalidad correcta, física y mentalmente, siempre es una cosa en el campamento, así que solo necesitaba ese tiempo. Así que aprecio que tengan paciencia conmigo».

Stefon Diggs no es ajeno a la controversia en Buffalo

Diggs tuvo muchos momentos controvertidos durante su mandato con los Bills, incluida una derrota en los playoffs ante los Cincinnati Bengals, donde se lo vieron calentarse con el mariscal de campo Josh Allen al margen.

Diggs luego hizo una serie de crípticas publicaciones en las redes sociales que la temporada baja insinuó que no estaba contento con el equipo, aunque eso se detuvo principalmente en la siguiente temporada.

También tuvo un momento incómodo con un miembro del personal de los medios del equipo, a quien se escuchó en un micrófono exitoso criticando su comportamiento en la moda bromeada. El periodista Maddy Glab se escuchó bromear que no podía convocar a Diggs para hablar con los medios de comunicación.

«No hay control sobre Stefon Diggs», se le pudo escuchar a Glab decir con una risa en un clip publicado en incógnita. «Dudes van a hacer lo que quiere hacer. Él me mirará a la cara y te dirá. Así es como él trata a todos «.

Los Bills terminaron intercambiando Diggs en la temporada baja de 2024, con el gerente general Brandon Beane explicando que querían obtener un retorno mientras su valor aún era alto.