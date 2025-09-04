J-20S China se llama Exceder los aviones de combate de quinta generación, su tecnología sofisticada hace que el mundo militar conmocione

Yakarta, Viva – Avión de combate El demonio J-20 llamó la atención mientras actuaba primero en el Desfile del Día del V-Día en Beijing, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡5 aviones de combate sigilosos chinos exhibidos en el desfile militar, J-20s hicieron la conmoción del mundo!



En Desfile Militer China Los J-20 volaron en el campo de Tiananmen con las filas de otros aviones sigilosos de quinta generación, a saber, J-20, J-20A, J-35A y J-35, en la formación de flechas impresionantes.

Avión de combate de quinta generación Este chino hizo el berrinche militar porque se convirtió en el primer avión sigiloso en el mundo con una configuración de dos asientos.

Leer también: ¿Qué sucede si los sofisticados aviones de combate vuelan por el tornado?



Reportado de Tiempos globalesEl experto militar Zhang Xuefeng enfatizó que la existencia de dos asientos en el J-20 no era solo una cuestión de agregar pilotos.

Agregó, en el moderno escenario de la Guerra Aérea, la presencia del segundo piloto fue muy crucial. Especialmente si el J-20S se opera con un dron acompañante o un hombre leal. En estas condiciones, el segundo piloto tiene el potencial de hacerse cargo del control de los drones, para que el piloto principal pueda centrarse en las maniobras de combate.

Leer también: Salario de los pilotos de aviones de combate en todo el mundo en 2025, lejos de las acusaciones de muchas personas



«Este nuevo diseño muestra que el ejército chino comprende cada vez más la dinámica de las batallas aéreas modernas», dijo Zhang.

¿Hacia la generación «5.5»?

Una opinión similar fue transmitida por el analista militar Fu Qianshao. Según él, los asientos adicionales en J-20 ya no funcionan simplemente para entrenar a nuevos pilotos o simplemente operar armas.

«Si es cierto que J-20S puede liderar un dron acompañante en una misión de combate, creo que este avión puede llamarse un avión de combate de 5.5 generaciones. Colocará a China en las líneas de primera línea de operaciones aéreas colaborativas entre aviones tripulados y no tripulados», explicó Fu.

Con este potencial, J-20 no solo se sumó al poder de la Fuerza Aérea China, sino que también abrió una nueva ronda de estrategias modernas de la Guerra Aérea.