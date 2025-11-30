Jacarta – Un medio ambiente limpio no consiste sólo en plantar árboles. Requiere trabajo real, políticas firmes, innovación tecnológica y cambios de comportamiento consistentes.

Si bien muchas personas están ocupadas cuestionando el impacto de los vasos de café desechables, algunos país realmente tomar medidas reales para proteger el planeta. Crean espacios habitables donde el aire fresco no es un lujo y el concepto de sostenibilidad no es sólo una jerga.

Según el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) desarrollado por investigadores de Yale y la Universidad de Columbia en colaboración con el Foro Económico Mundial, los siguientes diez países ocupan el primer puesto en el mundo como los países más limpios.

EPI evalúa 180 países utilizando 58 parámetros divididos en 11 categorías con puntuaciones que van del 1 al 100. Cuanto mayor sea la puntuación, más limpio y saludable será el medio ambiente. El marco del PAI se basa en tres pilares principales, a saber, la salud ambiental, la vitalidad de los ecosistemas y el desempeño en materia de cambio climático.

La siguiente es la lista reportada por Aviación A2ZDomingo 30 de noviembre de 2025.

1. Estonia

Estonia se convirtió inesperadamente en el campeón de la limpieza ambiental y fue el primer país de Europa del Este en ocupar el primer lugar. La puntuación del EPI del país alcanzó 75,3. En la última década, Estonia ha logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento mediante la transición de la energía del carbón a energías renovables como la eólica, la solar y la biomasa.

El país también utiliza tecnología digital para monitorear la calidad del aire y los recursos naturales. El desafío es equilibrar la energía de la biomasa con la conservación de los bosques. Para aquellos que quieran disfrutar de la belleza de la naturaleza y la historia, el Parque Nacional Lahemaa, el casco antiguo de Tallin, Saaremaa y la ciudad de Tartu ofrecen una increíble combinación de naturaleza y cultura.

2. Luxemburgo

Luxemburgo destaca por sus políticas de aire limpio, gestión de residuos y energías renovables. La puntuación del EPI del país es de 75,0. Desde 2020, todos los sistemas de transporte público gratuito han reducido significativamente las emisiones de carbono.

3. Alemania

Alemania sigue siendo líder mundial en energía renovable gracias al programa Energiewende. La puntuación del EPI alcanzó 74,6. El país cuenta con sistemas avanzados de reciclaje, iniciativas de economía circular y sólidos programas de educación ambiental.

4. Finlandia

Las ventajas de Finlandia surgen de la cercanía de sus ciudadanos a la naturaleza y de una sólida economía circular. La puntuación del EPI de Finlandia es 73,7. Más del 70 por ciento de la tierra se gestiona como bosque sostenible.