Estudiante presuntamente acosado por un camionero mientras pasaba por las inundaciones de Aceh, ¡el ministro de PPPA está furioso!

Langsa, VIVA – Una persona alumno de la ciudad de Langsa supuestamente experimentó Acoso sexual mientras viajaba en un camión de transporte para cruzar las aguas inundadas en Regency Aceh Tamiang.

Este presunto incidente de acoso sexual surgió luego de que circulara en las redes sociales un video, subido a una cuenta de Instagram el 5 de diciembre de 2025, que mostraba a los vecinos rodeando y abusando del camionero de iniciales S, quien supuestamente abusó de la víctima hasta dejarla negra y azul.

La policía que llegó al lugar arrestó inmediatamente a S, quien parecía maltratado, supuestamente debido a la furia de la turba. El autor del delito se encuentra actualmente en la comisaría para ser examinado.

En respuesta a este caso, la Ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil (KPPPA), Arifatul Choiri Fauzi supervisará el manejo de los casos de presunto acoso sexual experimentado por una estudiante en Aceh Tamiang Regency, provincia de Aceh.

«Lamentamos profundamente este incidente y enfatizamos que toda acusación de violencia sexual debe ser tratada con seriedad y profesionalidad», dijo Arifah Fauzi en un comunicado en Yakarta, el domingo 7 de diciembre de 2025.

Arifah enfatizó que el Estado sigue presente y comprometido a garantizar que continúe la protección de mujeres y niños, especialmente en áreas de desastre que son vulnerables a diversas formas de violencia y explotación.

«En realidad, tenemos que realizar comprobaciones directas, pero hasta ahora no ha sido posible. La información que hemos recibido proviene sólo de las redes sociales. Algunas informaciones sobre el momento del incidente, la identidad de la víctima y la cronología completa tampoco pueden ser confirmadas», dijo.

Dijo que en el manejo de este caso, la Unidad de Implementación Técnica Regional (UPTD) para la Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la provincia de Aceh y la UPTD PPA de la ciudad de Langsa todavía están experimentando problemas de comunicación.

Los cortes de energía, las interrupciones de la red y las inundaciones dificultaron que los agentes llevaran a cabo una verificación directa en el lugar del incidente.

«Las condiciones en Aceh Tamiang Regency, que se vio afectada por las inundaciones, eran bastante severas, lo que hizo que el acceso a la información fuera limitado. Hasta ahora, Internet no está completamente activo en varios puntos, por lo que la coordinación en relación con este caso aún se ve obstaculizada. La UPTD afirmó que la información recibida aún es preliminar y no se puede determinar su veracidad», dijo Arifah Fauzi.