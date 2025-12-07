Mason Mount reacciona a la inversión de 50 millones de libras del Manchester United: «Es realmente importante»

El centrocampista del Manchester United, Mason Mount, elogió la renovación de Carrington y añadió que ayudó a mejorar el ambiente en el vestuario.

Mount habló sobre la inversión en Carrington (Imagen: MUTV)

Mason Mount ha descrito la renovación de Carrington como «increíble». El Manchester United ha gastado £50 millones para renovar el edificio del primer equipo y Mount afirmó que los jugadores no quieren irse después del entrenamiento.

United ha modernizado el edificio principal en Carrington y todas las áreas han sido renovadas para proporcionar una «instalación de fútbol de clase mundial con una cultura positiva para apoyar el éxito futuro». Cuando se anunciaron los planes de renovación, Sir Jim Ratcliffe dijo: «Queremos crear un entorno de clase mundial en el que nuestros equipos puedan ganar. Cuando registramos minuciosamente las instalaciones de Carrington y conocimos a los jugadores del primer equipo masculino, quedó claro que los estándares estaban por debajo de los de nuestros colegas».

La renovación del edificio principal se dio a conocer antes del inicio de la temporada y Mount es el último miembro del vestuario que habla muy bien de las modernizadas instalaciones de Carrington. «El campo de entrenamiento es fantástico ahora», dijo a los medios del club.

«Se ha llegado al punto en el que no quieres irte, quieres quedarte aquí, recuperarte un poco y todo eso. Es muy importante para nosotros como club, pero puedes sentir la moral en el edificio, definitivamente está mejorando».

«Pasar mucho tiempo juntos en el campo de entrenamiento es ciertamente importante porque cuanto más tiempo pasan juntos, más aprenden unos de otros y más se unen como grupo. Creo que se puede ver en el campo cuando los tiempos han sido difíciles, hemos respondido positivamente. En el partido contra el Forest perdimos 2-1 después del descanso, y volvimos a 2-2 para empatar el partido».

La piscina del nuevo complejo de entrenamiento de Carrington del Manchester United (Imagen: Nigel Young / Foster + Partners)

Mount dijo durante el entrenamiento cómo es Rubén Amorim: «Es genial, realmente bueno. Creo que se puede ver en el campo, siempre hacemos todo lo que podemos por él y trabajamos lo más duro que podemos para él. Mostramos pasión, luchamos y queremos ganar el partido».

«Él es exactamente igual en los entrenamientos, realmente sientes esa pasión por el juego y como jugador sólo quieres jugar para eso. Si miras la selección ahora, hay mucha competencia por los puestos».

«Eso es exactamente lo que necesitamos porque el estándar siempre es cada vez más alto. Y tenemos que seguir estableciendo ese estándar alto porque queremos lograr mucho. Creo que es extremadamente importante para nosotros como grupo ser competitivos, pero una vez que entramos al campo para enfrentar al rival, eso es un hecho».

United se mudó de The Cliff a Carrington en 2000 y el campo de entrenamiento era una instalación de clase mundial cuando se inauguró, pero se había quedado atrás con respecto a otras instalaciones en los últimos años.

Cristiano Ronaldo criticó públicamente a Carrington en su entrevista con Piers Morgan en 2022. «Nada cambia. No sólo el jacuzzi, la piscina, incluso el gimnasio. Incluso algunos puntos tecnológicos, la cocina, los chefs, lo cual aprecio, queridos», dijo. «Se detienen a tiempo, lo que realmente me sorprendió».

La firma de arquitectos Foster + Partners fue responsable de diseñar la remodelación del primer edificio del equipo del United en Carrington, que el club describió como «un entorno de entrenamiento de alta calidad líder a nivel mundial diseñado para inspirar la colaboración, la innovación y la excelencia».