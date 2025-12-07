PDIP revisa propuestas para jefes regionales elegidos por DPRD

Bandung, VIVA – Partido Democrático de Lucha de Indonesia (PDIP) revisará la propuesta jefe de distrito seleccionado DPRD teniendo en cuenta las aspiraciones del pueblo y los aspectos constitucionales.

La sugerencia de que los jefes regionales sean elegidos por el DPRD surgió nuevamente a través de una declaración del presidente general de Golkar, Bahlil Lahadalia, durante un evento de oración conjunto en la celebración máxima del 61º aniversario de Golkar titulado Tejer unión para construir una Indonesia avanzada en Istora Senayan, Yakarta, el viernes 5 de diciembre de 2025.

«PDI Perjuangan continúa realizando estudios. En principio, el sistema siempre tiene pros y contras. Buscamos cuáles traen beneficios a la gente», dijo el Secretario General del PDIP Hasto Kristiyanto en Bandung, Java Occidental, el domingo 7 de diciembre de 2025.

Como punto de vista político, Hasto dijo que el PDIP primero debe estudiar la situación. elección jefes regionales a través del DPRD o aún elegidos directamente. Esto es para que el sistema electoral pueda ser útil para fortalecer la democracia y fortalecer la legitimidad del liderazgo.

«Pero lo más importante es que los líderes regionales sean capaces de producir decisiones políticas para acelerar el crecimiento económico, superar la pobreza, la desigualdad y diversas formas de injusticia», afirmó.

De cara a la toma de posesión del jefe regional electo

Independientemente del sistema electoral, cree que lo más importante es que los jefes regionales sean capaces de tomar decisiones políticas para acelerar el crecimiento económico, superar la pobreza y diversas formas de desigualdad e injusticia.

«Sin embargo, discutiremos la posición del PDI Perjuangan en una reunión de trabajo nacional que celebraremos a principios del próximo año», dijo Hasto.

Al revisar la propuesta, el PDIP considerará las esperanzas del pueblo y los aspectos regulados en la Constitución.

«La atmósfera espiritual cuando la constitución exige que los jefes regionales y los jefes regionales adjuntos sean elegidos democráticamente a través de una elección justa, ahora esto es lo que abriremos juntos, lo estudiaremos, pero lo más importante son los beneficios para mejorar la calidad de la democracia», dijo.

También dijo que la elección directa de los jefes regionales por el pueblo en realidad se llevó a cabo porque el mandato de cinco años requería una base de legitimidad y un fuerte apoyo del pueblo.

Señal de bendición del presidente Prabowo

Sin embargo, Hasto admitió que podía entender el surgimiento de la propuesta de que los jefes regionales fueran elegidos por el DPRD, presentada por el presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, que luego fue considerada por el presidente Prabowo Subianto.