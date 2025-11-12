Estudiante de la Universidad Pakuan Bogor cae desde el tercer piso del edificio del campus

BogorVIVA – Una persona alumno De Universidad de Pakuan (Descomprimir) Bogor supuestamente cayó desde el tercer piso de uno de los edificios del campus el miércoles 12 de noviembre de 2025. Este incidente repentino hizo que la situación del campus se tensara repentinamente.

En un vídeo subido a una cuenta de Instagram @metrobogor_, El evento generó una serie de alumno y los funcionarios del campus entraron en pánico. Se sabe que la víctima fue trasladada de urgencia al hospital más cercano para recibir asistencia médica.

«No hay ninguna declaración oficial sobre el estado de la víctima, pero la persona afectada ha sido trasladada de urgencia al hospital más cercano para recibir ayuda», escribió el relato.

Se dice que el campus y la policía todavía están investigando la causa del incidente. Hasta que se publicó esta noticia no había habido ninguna declaración oficial de la Universidad de Pakuan ni de la policía.

Los estudiantes de la Universidad de Pakuan saltan desde el tercer piso del edificio del campus.

Segundos de víctimas cayendo

Mientras tanto, uno de los testigos, Syahrul Bukhori (22), estudiante de Economía Empresarial, admitió que vio directamente los segundos antes de que la víctima cayera.

«Estaba a punto de tomar otro examen, mientras estudiaba, entonces quise rezar las oraciones del mediodía y bajar las escaleras. Vi a la persona todavía apoyada en la cerca», dijo Syahrul cuando se reunió en el campus, según informó VIVABogor

Según él, el incidente ocurrió muy rápidamente. Tan pronto como bajó del último piso, la víctima cayó repentinamente. «Cuando bajé, él cayó inmediatamente. No sé cómo cayó, porque cuando bajé él ya estaba abajo. Mi posición todavía era desde el lado opuesto del edificio», dijo.

Syahrul admitió que estaba en shock y trató de ayudar sin causar pánico. «Dijiste que estuvieras alerta, así que yo estaba alerta para que la gente no se pusiera manos a la obra de inmediato. Todavía estoy en shock, porque no sabía cómo iba a caer esto», dijo.

Luego, él y varios otros estudiantes ayudaron a evacuar a la víctima a un lugar seguro antes de ser trasladada al hospital. «Ayudé a levantarlo hasta allí. Si no me equivoco, lo llevaron al Hospital Mayapada», dijo.

Se sabe que la víctima era estudiante de tercer semestre de la Facultad de Economía Empresarial. «Está un año por debajo de mí. Dijo que acaba de terminar sus exámenes», dijo Syahrul.

Según las observaciones iniciales, la víctima sufrió heridas en las manos y varios rasguños en el cuerpo. «Cuando levantó la mano, parecía que no tenía una forma normal, también tenía rasguños. Pero la última información es que estaba despierto», añadió.