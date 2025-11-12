¡Reveló! Características de la mujer que supuestamente tuvo una aventura con Chris Evans

Boston, VIVA – Una noticia impactante proviene de un famoso actor de Hollywood, Chris Evansquien acaba de ser bendecido con su primer hijo con su esposa, Alba Bautista. En medio de la felicidad de su pequeña familia, surgieron desagradables rumores en las redes sociales.

Lea también: Su esposa acaba de dar a luz, ¿Chris Evans la engaña?



El actor que interpreta al Capitán América estaría involucrado en un escándalo con una misteriosa mujer de cabello castaño. ¡Vamos, desplázate más!

Este problema surgió por primera vez unas semanas después del nacimiento de su bebé, Alma Grace. Mientras los fanáticos aún celebraban el nacimiento de su bebé, surgió un rumor que inmediatamente sacudió al mundo del entretenimiento.

Lea también: Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida al primer hijo, ¡se revela el nombre y el género!



Según informes no confirmados, según informó el Times of India, Chris Evans fue visto varias veces con una mujer no identificada en un bar local en Boston. Esta mujer tiene una característica distintiva, es decir, tener cabello castaño.

El rumor comenzó con una carga de la cuenta de TikTok @celebritea.blinds, que compartió dos elementos ciegos el 2 y 5 de noviembre. La publicación decía que se vio a un “actor casado de primer nivel de Boston” pasando tiempo con una mujer morena en Back Bay, un popular bar de Boston conocido por tener una regla de “sin cámaras, sin preguntas”.

Lea también: Anthony Mackie criticado por declaraciones sobre el Capitán América, aunque…



En la siguiente publicación, se afirmó que la mujer supuestamente ajustaba a menudo su agenda para poder encontrarse con el actor en secreto.

Este detalle fortalece aún más las especulaciones de que el hombre en cuestión es Chris Evans, sobre todo porque se afirma que la esposa del actor acaba de dar a luz.

Las especulaciones se intensificaron después de que un artículo anónimo dijera que “los vecinos vieron al actor luciendo cansado”. El artículo también decía: “Su esposa más joven estaba en casa con su bebé recién nacido y, a pesar de su apretada agenda de trabajo, parecía abrumada”.

El artículo termina con un suspenso: ‘Los amigos lo llaman estrés; la gente que sirve la bebida lo llama de otra manera completamente diferente.’

Aunque aún no hay pruebas concretas, este rumor ha provocado reacciones generalizadas en las redes sociales.

Muchos fanáticos expresaron conmoción y decepción, considerando que Evans siempre ha sido conocido como un actor libre de chismes.