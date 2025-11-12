Warner Records Group nombra a Gregg Nadel presidente de A&R

El veterano de Warner Music, Gregg Nadel, ha sido elevado a un puesto de liderazgo senior en Registros Warner Group en el recién creado rol central de presidente de A&R. Con sede en Los Ángeles, reporta al director ejecutivo y copresidente de Warner Records Group, Aaron Bay-Schuck.

Nadel, que ha estado con Grupo de música Warner durante toda su carrera de 28 años, recientemente fue copresidente y copresidente de Warner Music Nashville (que pasó a llamarse Warner Records Nashville).

En su nuevo puesto, ayudará a impulsar la estrategia general de A&R y la colaboración global en las tres divisiones principales de la compañía, aprovechando su amplia experiencia en los frentes de A&R, marketing y liderazgo, según el anuncio. Nadel trabajará estrechamente con Joe Kentish, presidente de Warner Records UK; Karen Kwak, directora de A&R de Warner Records US; y Cris Lacy, quien recientemente fue ascendido a presidente único y presidente de Warner Records Nashville, recientemente renombrado.

Aaron Bay-Schuck y el copresidente y director de operaciones de Warner Records, Tom Corson, dijeron: «A medida que continuamos construyendo Warner Records Group como un ecosistema global muy unido y sin interrupciones, tener a Gregg uniéndose a nosotros a nivel de grupo será una gran ventaja. Es un músico poco común y versátil, con experiencia en todo, desde contratar artistas que encabezan las listas hasta hacer discos, desarrollar superestrellas y liderar equipos creativos. Sus relaciones invaluables, su juicio tranquilo y su don para sacar lo mejor del talento de clase mundial harán que una diferencia real a medida que centramos nuestros esfuerzos combinados en forjar carreras a largo plazo con nuestros equipos de EE. UU., Reino Unido y Nashville”.

Nadel agregó: «Unirse a la nave nodriza de Warner Records Group es una oportunidad extraordinaria para defender a artistas increíbles en el escenario global y conectar los puntos para llevarlos a audiencias de todo el mundo. Una increíble devoción por la música está integrada en el ADN de esta compañía, y estoy deseando trabajar con Aaron, Tom, Joe, Karen, Cris y sus brillantes equipos en ambos lados del Atlántico para descubrir, nutrir y elevar a la próxima generación de estrellas».

Antes de ocupar el cargo de copresidente y copresidente de Warner Music Nashville, Nadel se desempeñó como presidente de Elektra Entertainment durante siete años. Anteriormente fue Gerente General de Elektra, antes de lo cual fue Vicepresidente Senior de A&R y Marketing de Atlantic Records. Nadel se unió a Atlantic recién salido de la universidad en 1997, ocupando varios puestos de A&R y Marketing.