¡El jet de combate más mortal del mundo en 2025, el número 6 se convirtió en el arma pilar de Indonesia!

Yakarta, Viva – En la era militar moderna, el dominio del aire es la clave para la victoria en el campo de batalla. Avión de combate Al igual que el F-22 Raptor y el Chengdu J-20 han cambiado la cara de las batallas aéreas con tecnología sigilosa, alta velocidad y destrucción de poder de disparo. Diseñadas para destruir las amenazas antes de ser detectados, estas máquinas son un símbolo de la fuerza y la estrategia de defensa global.

Reportado por Viva de aviationA2, La siguiente es una lista de los 10 aviones de combate más mortales del mundo en 2025, elegido basado en tecnología, agilidad, poder de combate y su papel estratégico en el campo de batalla.

1. F-22 Raptor



Viva militar: avión de combate Raptor F-22

Alcance: 2.960 km

Velocidad más alta: Mach 2.25

Arma: AIM-120 Amraam, AIM-9 Sidewinder, Jdam

El trabajo de Lockheed Martin es un símbolo de la superioridad aérea de los Estados Unidos. Con un diseño sigiloso, empujando máquinas vectoriales y aviónica integrada, F-22 puede ingresar al territorio enemigo sin ser detectado y destruir el objetivo de forma remota. Aunque su producción se detuvo, su rendimiento y dureza lo convirtieron en un activo vital de la defensa aérea estadounidense.

2. F-35 Lightning II



VIVA militar: F-35 Lightning II avión de avión de combate

Alcance: 2.220 km

Velocidad más alta: Mach 1.6

Armas: AIM-120, AIM-9X, GBU-12, AGM-158

Este avión sigiloso de quinta generación viene en tres variantes-F-35A, B, y c-utilizada por la Fuerza Aérea, Mar y Marines en varios países. Radar AESA y el sofisticado sistema de sensores dan a los pilotos de plena conciencia en el campo de batalla. F-35 puede llevar a cabo misiones aire-aire, aire a tierra, a la guerra electrónica.

3. SU-57 delincuente

Alcance: 3.500 km

Velocidad más alta: Mach 2.0

Armas: R-77, R-74, KH-59MK2, KAB 2550

El luchador sigiloso de quinta generación realizado por Rusia está diseñado para ataques de superioridad y precisión del aire. Equipado con máquinas vectoriales de empuje y radar sofisticado, SU-57 puede atacar objetivos de aire y tierra sin perder habilidades de sigilo.

4. Chengdu J-20 Mighty Dragon



VIVA militar: aviones de combate de China, Chengdu J-20

Alcance: 3.200 km

Velocidad más alta: Mach 2.0

Persenjataan: PL-15, PL-10, KD-88, YJ-9

Avión de combate sigiloso El pilar de China está optimizado para una intercepción de larga distancia y ataques en profundidad. Con un arma grande y un amplio rango, J-20 se convirtió en un serio retador del dominio de F-22 y F-35 en la región del Indo-Pacífico.

5. Eurofighter Typhoon



Viva militar: eurofighter typhoon fighter aviones

Alcance: 2.900 km

Velocidad más alta: Mach 2.0

Armas: Meteor, Iris-T, Paveway IV, Storm Shadow

Desarrollados juntos por Gran Bretaña, Alemania, Italia y España, el tifón es famoso por su agilidad y por la capacidad de sus ataques de precisión. Este avión sobresale en la misión de superioridad aérea y ataques terrestres.

6. Dassault Rafale



Jets de combate Dassault Rafale de Indonesia

Alcance: 3.700 km

Velocidad más alta: Mach 1.8

Armas: mica, cuero cabelludo, exocet, asmp-a

El Orgullo de Francia de este luchador múltiple ha demostrado ser efectivo en varios conflictos como Afganistán y Libia. Equipado con radar AESA y sistema electrónico de guerra electrónica, Rafale tiene una conciencia situacional extraordinaria.

Actualmente la Fuerza Aérea (Soy) Continúe preparándose para la llegada de Rafale. A través del programa Pilot Training Batch 1 y el nivel de mantenimiento de nivel organizacional (OLM) técnico, 16 personal seleccionado, que consta de 4 pilotos y 12 técnicos fueron enviados a Francia para tomar capacitación intensiva.

Este avión Rafale es uno de los 42 aviones de combate que han sido ordenados por Indonesia, y será la columna vertebral de la modernización de equipos de defensa de la Fuerza Aérea de Indonesia.

Se programó el primer avión de Rafale en Indonesia a principios de 2026. Se espera que la llegada del luchador de Rafale y sus armas y aparatos de apoyo aumenten significativamente la fuerza y la preparación de la Fuerza Aérea para mantener la soberanía del país en el aire.

7. SU-35 Flanker-E

Alcance: 3.600 km

Velocidad más alta: Mach 2.25

Armas: R-77, R-73, KH-31, KH-29

El aumento significativo del SU-27, el SU-35 ofrece máquinas IRBIS-E radar y vector de empuje que lo hacen superior a los duelos de aire. Incluso sin tecnología sigilosa, el poder de combate todavía da miedo.

8. F-15EX Eagle II

Alcance: 3.860 km

Velocidad más alta: Mach 2.5

Armas: AIM-120, AIM-9X, AGM-158, misiles hipersónicos

La última variante del legendario F-15 puede transportar más de 22 misiles a la vez. La velocidad extraordinaria y la capacidad de carga lo convierten en un complemento ideal para los aviones de sigilo.

9. MIG-35 Fulcrum-F

Alcance: 2,000 km

Velocidad más alta: Mach 2.25

Armas: R-77, R-73, KH-38, KAB-500

MIG-35 es la evolución de MIG-29 con radar AESA, sistema objetivo infrarrojo y la capacidad de munición de precisión. Este jet está diseñado para ser más asequible y fácil de cuidar, atractivo para muchos países en desarrollo.

10. JF-17 Thunder Block III

Alcance: 2,000 km

Velocidad más alta: Mach 1.6

Armas: PL-10, PL-15, C-802AK, LS-6

La última versión de la colaboración paquistaní y China, JF-17, viene con Radar AESA, pantalla de cascos y capacidades de guerra de redes. El precio económico lo hace en demanda por países con un presupuesto limitado.