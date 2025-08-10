VIVA – Bintang Liverpool, Mohamed está malLevantando su voz relacionada con la trágica muerte de Suleiman al-Oobeid, un futbolista de Palestina Apodado «Pele Palestina».

A través de sus redes sociales, Salah pronunció protestas sutiles para UEFA que no se considera transparente sobre la causa de la muerte de Al Obeid.

Salah dio una respuesta después de que la UEFA subió una declaración de dolor por la muerte de Al Obeid. En la carga, la UEFA recuerda la contribución de Al Obeid al mundo del fútbol, especialmente como una inspiración para la generación jóvenes de palestinos.

«Adiós a Suleiman al-Oobeid, el ‘Pelé palestino’. Talento que le da esperanza a los niños contados, incluso en la era de los más oscuros», escribió la UEFA.

Sin embargo, se consideró que la declaración de la UEFA no explica en su totalidad cómo murió Al Obeid. Salah también hizo una pregunta aguda y una protesta.

«¿Puedes decirnos cómo murió, dónde y por qué?» escribió Mohamed Salah.

Citado del sitio web oficial de la Asociación de Fútbol Palestino (PFA), Suleiman Al Obeid murió a la edad de 41 años. Se dijo que murió como resultado de un ataque del ejército israelí mientras esperaba asistencia humanitaria en la región sur del camino GazaMiércoles (6/8).

Mientras tanto, el fútbol Palestina también informó que Al Obeid perdió la vida porque fue disparado por el ejército israelí.

Al Obeid es conocido como un jugador brillante en la década de 2000 a la década de 2010. Fortaleció el equipo nacional palestino de 2007 a 2013. A lo largo de su carrera con el equipo nacional, registró 23 apariciones -21 de ellos fue un partido oficial, y contribuyó con éxito dos goles.