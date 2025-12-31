¡Este es un juego ridículo!

Jacarta – chico guillermo conocido como un artista polifacético que siempre tiene ideas creativas. Esta vez, Boy William vuelve a presentar un nuevo avance en el ámbito del entretenimiento digital a través de su nuevo reality show de competencia titulado The Royal Academy. Este programa se transmite oficialmente en el canal de YouTube de BW Productions desde el 10 de diciembre de 2025 y viene en un formato de siete episodios con diferentes desafíos en cada episodio.

Llevando el concepto de competición basada en estrategia, dinámica mental y emocional, esta competición combina elementos de juego, drama y sorpresas difíciles de predecir. Cada episodio está diseñado para poner a prueba la inteligencia, la resiliencia mental y la capacidad de los participantes para afrontar la presión de la competición. ¡Vamos, desplázate más!

Según Boy William, este concepto no se encontrará por ningún lado porque tiene varios juegos que no tienen sentido. Incluso llamó a esto el evento escolar más pervertido.

«Este es el evento escolar más pervertido en Indonesia. El juego no tiene sentido y el plan de estudios es claramente diferente», dijo Boy William, en su declaración, citada el jueves 1 de enero de 2026.

Presentada directamente por Boy William, The Royal Academy también presenta a Ayu Ting Ting, Sarwendah y Gio Antonio como coanfitriones. Este programa reunió a 15 mujeres participantes entre figuras públicas e influencers, incluidas Cindercella, Keysa Sunjoyo (Kesun), Gaby Hartanto, Audrey Vanessa (Miss Indonesia 2022), Kania Pramesty (Putri Indonesia Central Java) y Vania Valencia.

Tienen que atravesar varios desafíos que ponen a prueba su fuerza física, inteligencia estratégica, creatividad y resistencia mental. Los participantes tienen el desafío de sobrevivir hasta el final para ganar el premio principal valorado en 200 millones de IDR. Gushcloud Indonesia apoya a Boy William como parte de su compromiso de presentar contenido de entretenimiento digital nuevo y relevante.

Desde que se lanzó el primer episodio, The Royal Academy atrajo inmediatamente la atención de las audiencias digitales. La trama está llena de giros argumentales y momentos emotivos, lo que hace que este reality show sea ampliamente discutido en la columna de comentarios de YouTube.

El entusiasmo del público es una fuerte señal de la sostenibilidad de este programa. A través de su cuenta personal de Instagram, Boy William anunció que la temporada 2 de The Royal Academy ha entrado oficialmente en la etapa de producción.