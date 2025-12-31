No puedo tener relaciones sexuales durante la menstruación, aquí le mostramos cómo mantener feliz a su marido

VIVA – ¿Qué pasa si un marido está en el apogeo de la pasión, pero se ve obstaculizado por el ciclo menstrual de su esposa? En estas condiciones, la relación marido y mujer realmente no se puede hacer. En las enseñanzas islámicas, tener relaciones sexuales cuando la esposa está embarazada menstruación claramente prohibido.

Sin embargo, esto no significa que una esposa no pueda satisfacer en absoluto las necesidades de su marido. Todavía existen otros métodos que están permitidos por la Shari’a y aún mantienen la armonía en el hogar. Entonces, ¿qué tipo de atención y satisfacción de las necesidades del marido sigue siendo halal cuando la esposa está menstruando? Buya Yahya dijo que las esposas aún pueden satisfacer las necesidades psicológicas de sus maridos, pero de una manera innovadora.

«Por ejemplo, un marido que se entera del estado de su esposa, tal vez tiene períodos prolongados, a menudo se enferma. Aparte de eso, ella no necesita hacer exigencias, pero como esposa debe ser inteligente, activa e innovadora», dijo, citado en la transmisión oficial de Buya Yahya en YouTube, el jueves 1 de enero de 2026.

Una forma de atención e innovación que puede hacer una esposa es tocar las áreas sensibles de su marido. De esta manera, aunque esté menstruando y no se le permita tener relaciones sexuales, la esposa aún puede servir y complacer a su marido de manera justificada.

«Si un marido hace o busca placer con sus propias manos, es haram. Pero si un marido busca placer con la habilidad de las manos de su esposa, es halal. Por eso significa ser activo, innovador. No seas una esposa que está menstruando, es una fiesta para todos, es divertido para su marido tener unas vacaciones», continuó.

Buya Yahya enfatizó que la prohibición de las relaciones íntimas durante la menstruación no significa que la cercanía entre marido y mujer deba detenerse por completo. La esposa aún puede mostrar atención, mantener su apariencia y brindar consuelo a su esposo siempre y cuando no viole los límites establecidos por la Shari’a.

«Es cierto que a marido y mujer no se les permite tener relaciones sexuales cuando estás menstruando. Pero tú, como esposa inteligente, todavía usas ropa hermosa y demás. Coqueteas con tu marido hasta que lo haces feliz con tu pereza. Es importante no entrar en ese territorio. Hasta que hayas terminado, duerme con tu esposa de inmediato», dijo.