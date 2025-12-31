Man United dio luz verde a la transferencia de una alternativa a Antoine Semenyo de £ 61 millones

Según los informes, el Manchester United está mirando a Yan Diomande del RB Leipzig después de aparentemente perderse una transferencia de £ 65 millones por Antoine Semenyo.

Antoine Semenyo ha sido vinculado con un traslado del Bournemouth al Man Utd. (Imagen: Eddie Keogh/Getty Images)

El Manchester United ha recibido un impulso en su propuesta de perseguir al delantero del RB Leipzig Yan Diomande, y el jefe del club, Oliver Mintzlaff, admitió que podrían venderlo si el precio fuera el adecuado.

Diomande ha sido mencionado como un posible objetivo alternativo de Antoine Semenyo para el United. El jugador del Bournemouth parece estar en camino de rivalizar con el Manchester City, a pesar del interés del United, dejando al equipo de Rubén Amorim a mirar otras posibles opciones.

Diomande ha llamado la atención en el RB Leipzig esta temporada y se lo ha sugerido como una posible opción para el United. Sky Sports informa que la valoración del jugador ronda entre £ 52 y £ 61 millones.

Si bien el RB Leipzig desea retener a sus jóvenes talentos, se sugiere que una gran oferta podría tentar al club alemán a sacar provecho de su firma.

En una entrevista con el medio alemán Welt, Mintzlaff dijo: “Queremos asegurarnos de que no solo desarrollemos jugadores durante un año, sino que también podamos retener a los mejores talentos durante más tiempo.

«Todavía nos consideramos uno de los mejores clubes de la Bundesliga. Y para jugadores jóvenes como (Assan) Ouedraogo o Diomande sería bueno dar los siguientes pasos con nosotros y rendir constantemente a un alto nivel.

«Sin embargo, en el futuro seguirá siendo así que ocasionalmente tendremos que dejar ir a nuestros jugadores. Todavía tenemos que generar tarifas de transferencia y tener en nuestra selección jugadores que sean atractivos para los mejores clubes absolutos.

«En general, en el fútbol nunca se debe descartar nada. Si llega una oferta exorbitante, muy por encima del valor de mercado, y estamos convencidos de que es una oportunidad única para obtener un beneficio significativo, entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hablar de ello y mantener la cabeza fría».

El joven de 19 años está actualmente participando en la Copa Africana de Naciones (AFCON) con Costa de Marfil. En lo que va de temporada, ha marcado seis goles y ha dado tres asistencias más en catorce partidos de la Bundesliga.

El Manchester United se ha interesado en la estrella del RB Leipzig, Yan Diomande. (Imagen: Maja Hitij/Getty Images)

El United no está solo en su interés: Bayern Munich y Paris Saint-Germain también afirman estar siguiendo de cerca su desarrollo.

Si bien los comentarios son noticias aparentemente positivas para el United, no necesariamente significan que tomarán medidas en enero o incluso el próximo verano.

Se informa que el United no confía en buscar una alternativa a Semenyo en la próxima ventana, pero podría aumentar su interés si otros clubes lo hacen.

En cambio, esa podría ser una ventana para futuras ventanas, con los ojos también puestos en los objetivos del mediocampo. La posición es vista como una prioridad para el United, con jugadores como Elliot Anderson de Nottingham Forest, Adam Wharton de Crystal Palace y Carlos Baleba de Brighton todos vinculados.