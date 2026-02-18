Glen Powell en un thriller loco

Es probable que el 95 por ciento de las personas que van a ver “Cómo hacer una matanza«Nunca habré visto, ni siquiera oído hablar de»,Corazones bondadosos y coronas«, la comedia negra británica de 1949 es una nueva versión de la cual, o debería decir, una reinvención, ya que por una vez ese término de marketing realmente se aplica. La película original, una de las joyas de la era de los Ealing Studio, se considera un clásico, y con razón, pero es un clásico con un sabor único de helada y elegante misantropía inglesa. Es como «And Then There Were None», reescrita por PG Wodehouse; Básicamente, pone a la audiencia en la piel de un asesino en serie civilizado: el héroe intrigante, Louis (interpretado con deliciosa naturalidad por Dennis Price), quien decide asesinar, uno por uno, a los ocho parientes aristocráticos que heredarán la fortuna familiar antes que él. Todos los parientes son interpretados por Alec Guinness en una hazaña de vodevil camaleónico que es el gancho de la película.

La nueva versión, escrita y dirigida por John Patton Ford, quien causó un pequeño revuelo independiente con su primer largometraje, “Emily the Criminal” (2022), tiene el mismo esquema que “Kind Hearts and Coronets”, solo que en este caso los familiares son interpretados por diferentes actores y la película está lo suficientemente ocupada como para tener mucho más que un asesinato en mente. Es un noir ligero y desenfadado: una mezcla casi satírica de codicia y desesperación, artimañas de Wall Street y una pizca de romance, con Glen Powellelegante con trajes Brioni, convirtiendo su belleza de ojos de alfiler en una máscara de traición yuppie.

Interpreta a Becket Redfellow, el miembro más humilde de una familia ridículamente rica. Becket creció pobre, en un vecindario de clase baja de Belleville, Nueva Jersey (su madre fue echada a la acera después de quedar embarazada fuera del matrimonio). Pero después de ir a trabajar diligentemente en una tienda de ropa y soportar demasiados insultos, decide buscar el dinero asesinando a los siete primos Redfellow que se interponen entre él y su herencia.

Comienza ahogando a Taylor (Riff Law), un hermano de finanzas. En poco tiempo, Becket está saliendo con Ruth (Jessica Henwick), la ingenua novia de su segunda víctima, Noah (Zach Woods), un fotógrafo “bohemio” tan desagradable (le escribe una nota a Becket firmada, “Para Bagel. Con amor, Basquiat blanco”) que estás feliz de verlo explotar en su cuarto oscuro. Y hay una mujer fatal además de todo esto: el amor de la infancia de Becket, Julia, interpretada como una adulta con amoralidad de latigazo cervical y agresión de piernas largas por Margarita Qualleyque sigue irradiando absoluta calidad de estrella.

“Cómo hacer una matanza” es tanto una parábola de nuestra época financieramente traicionera como la comedia de venganza homicida de Park Chan-wook “No Other Choice”. Pero mientras que la película de Park está alimentada por una ira desmesurada (que parece haber tenido conexión en la taquilla), “How to Make a Killing” nos invita a identificarnos con un asesino de una manera tan extravagante que todo parece una alondra descarada. Como primos, se destacan dos miembros del reparto: Bill Camp, que aporta una irónica seriedad al papel de un anciano estadista de las finanzas, y Topher Grace, que interpreta a un pastor corrupto de una megaiglesia con una carga de cafeína. Los funerales son motivos de broma, y ​​el hecho de que Becket se salga con la suya con tanta facilidad parece situar “Cómo matar” en un mundo sin ciencia forense. Eso sí, narra la película desde prisión, faltando cuatro horas para su ejecución, por lo que sabemos desde el principio que le van a pillar. Pero el detective que lo sigue (Motsi Tekateka) nunca lo confronta con la más mínima prueba. Simplemente sospecha mucho del hecho de que los Redfellows sigan apareciendo muertos.

Glen Powell saltó a la fama como el detective encubierto geek con 100 disfraces en «Hit Man» de Richard Linklater, y aquí, como en esa película, lo que te atrae de él es su enérgico sentido del juego. Es lo suficientemente elegante como para ver una película como… bueno, Tom Cruise, y parte de eso es que comparte la proyección de inteligencia rápida de Cruise. Powell, como Becket, siempre está pensando, decidiendo, calculando y el actor deja que todo se refleje. La película utiliza el asesinato como palanca fantástica de sueños de lujo. La riqueza de Redfellow es dinero antiguo, que en la era de los expedientes Epstein está empezando a adquirir un aura más siniestra que nunca. Cuando Becket finalmente conoce al último pariente que necesita matar, es su abuelo, Whitelaw (Ed Harris), quien prácticamente está mudando su piel por sus derechos.

En su día, “Kind Hearts and Coronets” fue perversamente escandaloso. Pero en la era de “Dexter”, “Succession” y “Beef”, “How to Make a Killing” simplemente actúa como una diversión irregular. Sin embargo, me sentí retenido por ello; Los acre riffs de la película sobre la depravación oculta de la nueva cultura de la codicia la mantienen en alto. Y cada vez que aparece Margaret Qualley, le da un cargo a la película, debido a cómo su Julia encarna el hambre de dinero aislada de todo lo demás. Qualley de alguna manera lo hace divertido, tal vez porque es lo único en la película en el que todos pueden estar de acuerdo.