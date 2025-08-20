Estados Unidos advierte a los ciudadanos contra los viajes a Afganistán citando alto riesgo







Estados Unidos ha instado una vez más a sus ciudadanos a evitar viajar a Afganistán, advirtiendo de riesgos graves para su seguridad y la posibilidad de detención arbitraria, informó Khaama Press.

En una declaración emitida el martes, el Departamento estadounidense Of State aconsejó a los estadounidenses que «estén al tanto de los riesgos y tomen decisiones informadas» antes de considerar los viajes al país.

El aviso explicó que Washington utiliza un «indicador de riesgo D» especial en sus alertas de viaje para destacar países donde los ciudadanos estadounidenses enfrentan un alto peligro de detención injusta o arbitraria. Afganistán, según el informe, supera esta lista debido a la gravedad de las amenazas en el terreno.

Ciudadanos estadounidenses: tengan en cuenta los riesgos y tome decisiones informadas al viajar. Utilizamos un indicador de riesgo de «D» en nuestras avisos de viaje para destacar países que asesoramos contra la visita debido al alto riesgo de detención injusta y arbitraria de nacionales estadounidenses. Los siguientes países … pic.twitter.com/dwhgg6ud4n – Viajes – Departamento de Estado (@travelgov) 18 de agosto de 2025

Junto con Afganistán, el Departamento de Estado marcó a varios otros países, incluidos Birmania, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia y Venezuela, donde existen peligros similares.

Khaama Press señaló que la advertencia se produce después de incidentes en los que las autoridades talibanes detuvieron a los ciudadanos estadounidenses que habían ingresado a Afganistán, lo que se suma a la preocupación de Washington por su seguridad.

Al colocar a Afganistán en la parte superior de su lista de riesgos, el gobierno de los Estados Unidos ha reforzado su llamado a los ciudadanos para repensar cualquier plan de viaje al país, según la prensa de Khamaa.

A principios de este año, el Departamento de Estado volvió a emitir su advertencia de viajes de Afganistán, señalando que los ciudadanos estadounidenses enfrentan múltiples amenazas, incluidos el terrorismo, los disturbios civiles, el secuestro y el riesgo de detención ilícita. También enfatizó que el Embajada de los Estados Unidos En Kabul se ha cerrado desde 2021, dejando a Washington no poder proporcionar asistencia consular a sus nacionales.

«Múltiples grupos terroristas son activos en Afganistán y los ciudadanos estadounidenses son objetivos del secuestro y la toma de rehenes. Los talibanes han acosado y detenido ayuda y trabajadores humanitarios. Incluso si está registrado con las autoridades apropiadas para realizar negocios, el riesgo de detención sigue siendo alto», dijo el Departamento de Estado.

Kenia: Los grupos terroristas, como al-Shabaab, son una amenaza continua y persistente en Kenia. Lugares como hoteles, embajadas, restaurantes, centros comerciales y mercados, escuelas, estaciones de policía, lugares de culto y otros lugares frecuentados por extranjeros y turistas continúan siendo … pic.twitter.com/7jywo4sjjw – Viajes – Departamento de Estado (@travelgov) 19 de agosto de 2025

Además, el Departamento de Estado también ha emitido una alerta para Kenia, asesorando a sus ciudadanos que los grupos terroristas podrían atacar con poca o ninguna advertencia.

El aviso dijo: «Los grupos terroristas, como al-Shabaab, son una amenaza continua y persistente en Kenia. Lugares como hoteles, embajadas, restaurantes, centros comerciales y mercados, escuelas, estaciones de policía, lugares de culto y otros lugares frecuentados por extranjeros y turistas continúan siendo objetivos atractivos. Los grupos terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia «.









