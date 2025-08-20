Estar cerca de Spklu puede perturbar la respiración

Los Ángeles, Viva – Muchas personas consideran que los vehículos eléctricos son soluciones gratuitas para el medio ambiente. contaminación. Sin embargo, un estudio reciente muestra que estar demasiado cerca de la estación de carga del vehículo público (Chapotear) en realidad puede tener un mal impacto en la salud.

La investigación realizada por la UCLA Fielding School of Public Health encontró que altos niveles de partículas dañinas alrededor de SPKLU. Compararon 50 dc de carga rápida con otras ubicaciones para ver la diferencia en la calidad del aire.

El tipo de contaminación estudiada son partículas finas de PM2.5, que es aproximadamente 30 veces más pequeña que un puñado de cabello humano. Esta partícula es muy peligrosa porque puede entrar profundamente en los pulmones incluso en el torrente sanguíneo.

En Los Ángeles, el nivel normal de PM2.5 en el aire urbano es de 7-8 microgramos por metro cúbico. Pero alrededor del Spklu, este número saltó en promedio a 15 e incluso podría alcanzar un pico de hasta 200.

Como comparación, los niveles en la carretera ocupado son solo alrededor de 10-11, y en la estación de servicio alrededor de 12. Es decir, Spklu en realidad da lugar al nivel de contaminación de partículas finas que son más altas que la fuente de contaminación tradicional.

Citado Viva Automotive de CarscoopsEl miércoles 20 de agosto de 2025, los investigadores encontraron la concentración más alta alrededor del gabinete eléctrico que se convirtió en el centro de la potencia de Spklu. Curiosamente, la distancia de solo unos pocos metros desde ese punto ha hecho que el nivel de partícula disminuya significativamente.

Según un investigador, la partícula probablemente se origina en el polvo suspendido debido al ventilador de enfriamiento en el gabinete de potencia. El proceso de conversión eléctrica y sistema de ventilación es lo que agita las partículas finas al aire circundante.

El equipo de investigación de UCLA enfatizó que las partículas PM2.5 pueden penetrar el sistema respiratorio al torrente sanguíneo. Esta exposición tiene el potencial de causar enfermedades graves como problemas cardíacos, pulmones, para empeorar las condiciones de salud existentes.

Aun así, también hay expertos que indican que los vehículos eléctricos aún son mejores que los vehículos alimentados con fósiles. La solución que se puede hacer es agregar filtros de aire al gabinete SPKLU para suprimir la liberación de partículas finas.

Por el momento, los expertos recomiendan que los usuarios de EV permanezcan en el automóvil con AC encendido al cargar. Otra alternativa, el conductor puede alejarse por un momento de Spklu para evitar la exposición al aire sucio.