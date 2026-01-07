Haruo Sotozaki sobre los desafíos de dirigir ‘Infinity Castle’

El anime clásico fuera del trabajo de Hayao Miyazaki nunca ha logrado avances serios entre los votantes de la Academia durante la temporada de los Oscar, pero rollo crujiente está buscando cambiar eso con “Demon Slayer: Castillo Infinito.La película rompió récords de taquilla y se convirtió en la película japonesa más taquillera de todos los tiempos, recaudando 682 millones de dólares en todo el mundo. También consiguió una nominación al Globo de Oro a la categoría de película animada.

“Demon Slayer: Infinity Castle” sigue a Tanjiro Kamado y Demon Slayer Corps en una batalla contra Muzan Kibutsuji y las Upper Moons dentro de su escondite, conocido como Infinity Castle.

La película animada, producida por Ufotable, combina estilos 2D y CG.

El director Haruo Sotozaki explica que los personajes fueron animados a mano y uno de los principales desafíos fue «unir los marcos 2D con el fondo y los entornos generados por computadora». Hablando a través de un traductor, añade: «Fue uno de los matrimonios más difíciles que hemos tenido que afrontar».

Hacer coincidir la animación 2D con los fondos 3D requirió un paso adicional en el proceso de producción.

«Enviaríamos los fotogramas clave al equipo de 3D», dice Sotozaki. «Intentarían hacer coincidir esas animaciones de fotogramas clave con los entornos 3D circundantes».

Una vez lograda la coincidencia, los fotogramas se enviaron de nuevo a los animadores para pulir cada uno.

En lo que respecta a la historia, el presidente y director en jefe de Ufotable, Hikaru Kondo, revela que la película originalmente duró más de tres horas después del guión gráfico. Sin embargo, incluso con esa duración, no había un “ritmo general claro de lo que era el viaje”.

Para los animadores y el estudio, era crucial asegurar una inversión emocional para la audiencia, dado lo queridos que son la franquicia, la historia y los personajes.

La clave fue no apresurar el proceso: la película tardó más de tres años y medio en realizarse. “Hemos estado construyendo hasta este momento desde el arco de ‘Unwavering Resolve’, estableciéndolo para el fandom y el

«La audiencia realmente puede creer lo que está sucediendo en el ‘Castillo Infinito'», dice Kondo.

Fue una tarea enorme, pero el equipo tenía un plan.

Se habían enfrentado a un desafío similar al crear “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train”. «Hubo muchas preguntas sobre cómo se puede tomar toda esta información y ponerla en una sola película. Creo que ese aprendizaje se ha aplicado a ‘Infinity Castle'», dice Kondo.

El director de fotografía Yuichi Terao jugó un papel clave al equilibrar el espectáculo visual de secuencias de acción y batallas con una historia cautivadora.

Una vez establecida la columna vertebral emocional, también se trataba de crear un “espacio épico”. Todo tenía que tener lugar dentro del propio Infinity Castle. El Castillo Infinito apareció por primera vez en el arco “Unwavering Resolve” de la serie de televisión, pero ahora el estudio tenía que crear algo aún más grande.

En medio de la acción y el drama, también hay destrucción, lo que, según Terao, les da a los fanáticos algo nuevo que experimentar. «Estábamos obteniendo todos los efectos destructivos y la física para trabajar en este efecto híbrido que hemos diseñado. Como miembro de la audiencia, es una experiencia divertida, pero todos juntos como estudio tuvimos que trabajar juntos para ponerlo en la pantalla», dice.

Crunchyroll mantiene la esperanza de que “Demon Slayer” conecte con los votantes del Oscar y traiga una mayor representación del anime a los Premios de la Academia. Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de comercio global de Crunchyroll. ha estado siguiendo el rastro de FYC. Señala que ser parte de la conversación sobre los premios es una forma de elevar la forma de arte. «Es una hermosa obra de arte», dice sobre ‘Demon Slayer’. «La artesanía, el cuidado y el amor que se pone en esto; el simple hecho de poder exponer a la gente a eso es algo maravilloso».