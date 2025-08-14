Pramono quiere aumentar la tarifa de entrada de Ragunan para los residentes fuera de Yakarta

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Wibowo, planea criar arancel Boleto de entrada al parque Fauna Ragua. El aumento de la tarifa se aplica a los residentes fuera de Yakarta y los turistas extranjeros después de que se completa el proceso de revitalización.

Leer también: ¡Hurra! Las tarifas especiales para el transporte de RP. 80 son válidos por dos días



«Proporcionaré aranceles especiales para los residentes de Yakarta que son diferentes de los residentes fuera de Yakarta, diferentes de los extranjeros», dijo Pramono cuando se encuentra en el Raguan Wildlife Park, South Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Aun así, Pramono no ha explicado en detalle la cantidad de tarifa para cada categoría. Pramono evaluó que se realizó el ajuste de precios razonable para mantener la belleza de Ragunan, además el área será revitalizada.

Leer también: JCI logró penetrar el nivel de 7.779, los emisores de acciones bancarias todavía tienen el control de las rangos de los principales ganadores





Taman Margasatwa Raguan, South Yakarta Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

En la actualidad, los boletos de entrada de Ragunan tienen un precio que comienza en IDR 4,000 para adultos e IDR 3.000 para niños.

Leer también: As-China extendió la tarifa de alto el fuego durante 90 días



«Si a veces nuestros problemas lo vendemos (boletos) son demasiado baratos. Entonces, para eso, para KJP sigue siendo gratuito, para los residentes de Yakarta damos sus propios precios. Para los residentes fuera de Yakarta que viajan a Yakarta y también para los extranjeros, especialmente, proporcionaremos diferentes tarifas», dijo.

Para obtener información, el gobierno provincial de DKI Jakarta planea revitalizar el Parque de Vida Silvestre Ragunan para mejorar la comodidad de los visitantes.

Una de las mejoras preparadas es la construcción de estacionamientos de alto rango para que los vehículos ya no estuvieran llenos de gente en Ragunan durante una visita ocupada.