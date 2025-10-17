Especificaciones del iPhone 17 Air antirrayas del monstruo

Jacarta – iPhone 17 aire¿Cuál es el primer teléfono inteligente o teléfono inteligente más delgado? Manzanaincluido en el grupo de series de iPhone 17 que se trajeron y vendieron en Indonesia.

Este smartphone puede ser una opción para quienes buscan un teléfono delgado, de apariencia simple pero resistente porque está equipado con un marco resistente de titanio grado 5. VIVA resume las especificaciones del iPhone 17 Air, que cambia las reglas del juego en el mercado indonesio.

En términos de pantalla, este teléfono inteligente ofrece una pantalla 6,5 ​​pulgadas (16,5 cm) más grande que el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro con un panel de pantalla OLED Super Retina XDR, con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 3000 nits.

Su delgadez de 5,6 milímetros es uno de los atractivos destacados por Apple. Aunque es delgado, se promete que este teléfono celular tendrá una alta durabilidad.

La protección comienza desde la pantalla con la presencia de una capa Ceramic Shield 2.0 para que este celular tenga una mejor resistencia a los rayones y además cuenta con una capa antirreflectante.

Curiosamente, Ceramic Shield también protege la parte posterior del iPhone Air para que la resistencia del teléfono a los arañazos ya no esté en duda.

En términos de tren motriz, el iPhone 17 Air está equipado con el chip Bionic A19 Pro que también está instalado en el iPhone 17 Pro y Pro Max, lo que hace que este teléfono móvil ofrezca un rendimiento más rápido.

También está el chip N1, el último chip de red inalámbrica diseñado por Apple que admite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

También se promete que este chip mejorará el rendimiento y la confiabilidad de funciones como Personal Hotspot y AirDrop.

Luego, el último chip, llamado C1X, es un chip de módem celular que promete tener un rendimiento hasta 2 veces más rápido que el C1.

En la línea de cámaras, el iPhone Air está equipado con una cámara de 48 MP que permite el uso de las populares distancias focales de 28 mm y 35 mm, para que los usuarios tengan más opciones para encuadrar sus fotografías.

Mientras tanto, para la cámara frontal, Apple ha incorporado una cámara frontal de 18MP con la función «Center Stage».

En cuanto a la energía, este smartphone sólo está equipado con una batería de 3.149 mAh, pero Apple promete que su rendimiento seguirá siendo fiable gracias al modo «Adaptive Power» que está disponible en el sistema operativo iOS 26.