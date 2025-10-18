Purbaya desviará el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas si no se absorbe de forma óptima

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa subrayó que su partido desviaría presupuesto Ministerio de Obras Públicas (PU) cuando no se absorbe adecuadamente óptimo.

Lea también: Como un blogger gastronómico, el momento de la reseña del Ministro de Finanzas Purbaya sobre Ayam Penyet Chili Ijo se vuelve viral



Así lo destacó tras reunirse con el Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodoen la oficina del Ministerio de Obras Públicas, en el sur de Yakarta.

Con consumo presupuesto Ministerio de Obras Públicas que actualmente solo ha alcanzado el 52 por ciento, Purbaya admitió que supervisaría su progreso hasta finales de octubre de 2025.

Lea también: IHSG cae un 2,57 por ciento, el Ministro de Finanzas Purbaya relaja su respuesta



«A finales de octubre volveré a mirar. Si nadie progresa (desarrollo de adopción), entonces tomaré el dinero nuevamente», dijo Purbaya, el viernes 17 de octubre de 2025.



Ministro de Obras Públicas Dody Hanggodo

Lea también: Dulces saludos del ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, al presidente Prabowo, cuyo cumpleaños es hoy



Después de que el Ministro Dody le explicara los planes del Ministerio de Obras Públicas para la asignación del presupuesto en el futuro, Purbaya admitió que era optimista.

De hecho, también cree que la absorción presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas podría ser superior a la proyección anterior del 94 por ciento, si nos fijamos en el número de proyectos en los que trabajará el Ministro Dody.

«Así que a finales de año (2025), con los proyectos (en construcción) la absorción alcanzará el 94 por ciento. Supongo que tal vez será más, podría ser el 98 por ciento. Pero veremos cómo es a finales de octubre», dijo.

En la misma ocasión, Dody explicó que actualmente la absorción presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas es todavía baja, porque varios proyectos aún no están funcionando al 100 por ciento.

«Así que en realidad estos proyectos aún no han comenzado físicamente, aún no están completos al 100 por ciento. Los que ya han sido contratados, podemos conseguirlos rápidamente», dijo Dody.

«Esperemos que todo empiece a funcionar a principios de noviembre, por lo que se espera que la absorción pueda ser aún más rápida», afirmó.