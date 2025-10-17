Erin revela el secreto de por qué la demanda de divorcio de Andre Taulany fue rechazada tres veces

Jacarta – Erin Taulany finalmente abrió la voz luego de que se presentaran los motivos de la demanda de divorcio André Taulany sobre él se filtró al público.

A través de una larga subida a su cuenta personal de Instagram, Erin enfatizó que todo este tiempo había optado por permanecer en silencio para mantener la salud mental de sus tres hijos. Sin embargo, esta vez decidió hablar y explicar por qué el tribunal rechazó tres veces la demanda de divorcio de Andre. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Bismillahirrahmanirrahim. Queridos espectadores e internautas indonesios, todo este tiempo he estado en silencio únicamente para proteger la salud mental y la psicología de mis tres hijos que están creciendo y son adolescentes», escribió Erin, citada el sábado 18 de octubre de 2025.

Erin dijo que siempre había tratado de ser una madre fuerte y amorosa para sus hijos. También negó varias acusaciones negativas dirigidas a él.

«Soy madre de tres hijos. ¿A dónde va mi conciencia cuando mi madre es calumniada de esta manera, como si yo fuera una esposa antagónica, hedonista, despilfarradora, etc.? Recuerden, Allah SWT sabe más. No necesito dar explicaciones, no necesito defenderme. Allah, el Más Grande, es suficiente para ser testigo», dijo.

En su declaración, Erin también se refirió a la demanda de divorcio de Andre, que fue rechazada varias veces por el tribunal religioso. Consideró que esta decisión demostraba que las acusaciones de su marido carecían de fundamento y de fundamento jurídico.

«Los espectadores e internautas indonesios pueden pensar: ¿por qué la demanda fue rechazada tres veces? Las decisiones de los organismos y agencias oficiales, ya saben, no son una broma. En realidad examinan y deciden los casos basándose en el derecho procesal y las leyes vigentes en Indonesia. Por favor, piénselo, para aquellos que comentan negativamente sobre mí, significa que la demanda es vacía, no fuerte. He probado estas calumnias con pruebas y testigos», enfatizó Erin.

Añadió que tres veces el rechazo de la demanda demostró que era inocente y había aportado pruebas válidas ante la ley.

«Y al final sigue siendo rechazado. No importa qué tribunal sea el resultado, es el mismo. ¡Resuélvanlo como un caballero, por favor! Quien expone la desgracia de su familia, sólo está exponiendo su propia desgracia», continuó.