El CEO de Apple, Tim, habló con Trump sobre ICE en Minneapolis

Manzana director ejecutivo Tim Cook escribió un memorando a los empleados de la compañía sobre el empeoramiento de las tensiones causadas por la presencia de ICE en Minneapolis, diciendo que está «desconsolado» por la situación y señalando que ha hablado con Donald Trump sobre el tema.

Reportado por primera vez por Bloomberg, El memorando llega días después de que Cook fuera visto (y ampliamente criticado) asistiendo a una proyección del documental de Melania Trump en la Casa Blanca apenas unas horas después de que agentes de la patrulla fronteriza dispararan y mataran al enfermero Alex Pretti, de 37 años, mientras participaba en una protesta contra ICE. El asesinato de Pretti siguió al de Renée Good, quien recibió un disparo de un agente de ICE a principios de este mes, lo que provocó protestas en todo el país.

Cook no mencionó a Pretti o Good por su nombre ni escribió directamente sobre ICE o la patrulla fronteriza, sino que se refirió a “los eventos en Minneapolis” y expresó que sus “oraciones y su más sentido pésame están con las familias, las comunidades y todos los que han sido afectados”.

Sobre Trump, escribió: “Tuve una buena conversación con el presidente esta semana en la que compartí mis puntos de vista y aprecio su apertura para abordar temas que nos importan a todos”.

Lea el memorando completo de Cook, según Bloomberg, a continuación.

Equipo,

Estoy desconsolado por los acontecimientos en Minneapolis y mis oraciones y mi más sentido pésame están con las familias, las comunidades y todos los que se han visto afectados.

Este es el momento de la desescalada. Creo que Estados Unidos es más fuerte cuando vivimos de acuerdo con nuestros ideales más elevados, cuando tratamos a todos con dignidad y respeto, sin importar quiénes sean o de dónde vengan, y cuando abrazamos nuestra humanidad compartida. Esto es algo por lo que Apple siempre ha abogado. Tuve una buena conversación con el presidente esta semana en la que compartí mis puntos de vista y aprecio su apertura para involucrarse en temas que nos importan a todos.

Sé que esto es muy emotivo y desafiante para muchos. Estoy orgulloso de cuán profundamente se preocupan nuestros equipos por el mundo más allá de nuestros muros. Esa empatía es una de las mayores fortalezas de Apple y es algo que creo que todos apreciamos.

Gracias por todo lo que haces.

Timo